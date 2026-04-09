Теперь все зависит от Джорджа Мартина: эти 4 героя «Игры престолов» все еще живы в книгах

«Игра престолов» от HBO завершилась, оставив у зрителей ощущение, что многие полюбившиеся герои ушли слишком рано и слишком жестоко. Однако книжная серия Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени» до финала ещё далека.

На данный момент выпущено пять романов из запланированных семи, и ряд событий экранной версии либо разворачивается иначе, либо пока не наступил.

Некоторые персонажи, павшие жертвами адаптации, в книгах продолжают жить и играть важные роли.

Мирцелла Баратеон

В сериале Мирцеллу отправляют в Дорн по договорённости Тириона с Доран Мартеллом. После гибели Оберина и нежелания Дорана обострять ситуацию Песчаные змейки расправляются с девушкой и захватывают власть.

В книге же покушение на Мирцеллу происходит, но неудачно — сир Герольд Дейн лишь наносит ей серьёзную травму, пытаясь стравить Ланнистеров с Дорном.

Манс Налетчик

В сериале Манс после поражения отправляется на костёр, и Джон Сноу из милосердия пристреливает его из лука. В книге Мелисандра подменяет его Костяным Лордом, которого и сжигают.

Сам же Манс в новом обличье направляется в Винтерфелл спасать Теона и ложную Арью. Ему это удаётся, но в итоге он сам попадает в плен к Рамси Болтону.

Станнис Баратеон

Судьба Станниса в «Ветрах зимы» пока неизвестна. Джон Сноу предупреждает его о предательстве Карстарков, что явно помогает королю. Однако Рамси Болтон в письме Джону заявляет, что разгромил Станниса в семидневной битве. Правда это или нет — остаётся загадкой.

Доран Мартелл

Многие фанаты были разочарованы тем, как в сериале обошлись с Доран Мартеллом — он бездействовал, потерял власть и погиб. В книгах же Доран показан искусным стратегом, который ведёт свою игру и просчитывает ходы врагов наперёд.

Он даже планировал убийство Тайвина (по одной из теорий, Оберину это удалось, но яд подействовал не до конца). Доран понимает опасность Песчаных змеек, сначала заключает их под стражу, а затем убеждает в продуманности своего плана — и они начинают ему доверять.