Т-1000 не убил Сару Коннор в финале «Терминатора»: разбираемся, это хитрый план или сценарный ляп?

Многие зрители не поняли, а что это вообще было?

Финальная схватка в фильме «Терминатор 2: Судный день» порой ставит зрителей в тупик: Т-1000 ловит Сару Коннор, но не убивает её, хотя сделать это было проще простого. На первый взгляд кажется, что жидкий металл упустил шанс раз и навсегда уничтожить мать будущего лидера сопротивления.

Логика терминатора или хитрый план?

Т-1000 действительно мог бы просто убрать Сару и завершить миссию, оставив Джона один на один с роботом. Но у «жидкого металла» была особая цель: скопировать голос и поведение Сары для дальнейшей мимикрии.

До этого момента Т-1000 ни разу не слышал её речи, а пытка на заводе была единственным способом получить образец голоса. Команда Джона и мать — всего лишь инструмент, необходимый для точного копирования.

Ошибка или сценарная хитрость?

Когда Сара, вопреки угрозам, отказывается звать сына, Т-1000 готовится нанести удар. Но на помощь приходит Т-800, отвлекая противника и давая Саре шанс уйти. В итоге жидкий металл использует голос Сары, чтобы обмануть Джона, и если бы не вмешательство настоящей матери, миссия могла бы пройти успешно.

Ошибка Т-1000 — оставленная в живых Сара — и стала ключевым моментом, дав человечеству шанс на победу.