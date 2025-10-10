Девушка-бомба и агент СССР покорила зрителей: стоит ли ждать Резе во втором сезоне «Человека-бензопилы»?

После премьеры анимационного фильма «Человек-бензопила: История Резе» фанаты гадают, продолжится ли сюжетная линия главной героини в следующем сезоне аниме.

Полнометражный аниме-фильм «Человек-бензопила: История Резе» (2025) стал одним из самых обсуждаемых проектов осени.

Лента раскрыла важную часть манги Тацуки Фудзимото — трагическую историю девушки, влюбившейся в Дэндзи, но вынужденной сражаться с ним.

Теперь поклонники ждут ответа: увидим ли мы продолжение её линии во втором сезоне сериала.

Что известно о судьбе Резе

На данный момент студия MAPPA официально не подтверждала, что сюжет с Резе войдёт во второй сезон «Человека-бензопилы».

Однако именно она завершает первую часть манги, поэтому логично предположить, что новые эпизоды начнутся с последствий этой истории. Продюсеры намекнули, что будущее франшизы могут составить и сериалы, и полнометражные фильмы.

О чём рассказывает «История Резе»

События фильма происходят в альтернативной версии 1997 года, где Советский Союз всё ещё существует.

Дэндзи, работающий в Бюро общественной безопасности, встречает официантку Резе — обаятельную, но загадочную девушку.

Позже выясняется, что она агент СССР и гибрид Демона Бомбы. Её цель — сердце Дэндзи, источник его силы. Но постепенно холодный расчёт уступает место чувствам.

Почему фанаты ждут продолжения

Резе стала одним из самых запоминающихся персонажей манги: нежной, опасной и уязвимой одновременно. Её появление перевернуло восприятие главного героя и добавило «Бензопиле» редкой для жанра эмоциональной глубины.

Именно поэтому зрители рассчитывают, что MAPPA продолжит эту линию, показав, как встреча с Резе изменила Дэндзи и его отношение к Макиме.

Если ориентироваться на текущие планы студии, новые эпизоды могут выйти не раньше 2026–2027 годов. До тех пор остаётся пересматривать «Историю Резе» и строить теории о том, какую сторону выберет сердце Дэндзи.

