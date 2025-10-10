Девушка-бомба и агент СССР покорила зрителей: стоит ли ждать Резе во втором сезоне «Человека-бензопилы»?

Полнометражный аниме-фильм «Человек-бензопила: История Резе» (2025) стал одним из самых обсуждаемых проектов осени.
Лента раскрыла важную часть манги Тацуки Фудзимото — трагическую историю девушки, влюбившейся в Дэндзи, но вынужденной сражаться с ним.
Теперь поклонники ждут ответа: увидим ли мы продолжение её линии во втором сезоне сериала.
Что известно о судьбе Резе
На данный момент студия MAPPA официально не подтверждала, что сюжет с Резе войдёт во второй сезон «Человека-бензопилы».
Однако именно она завершает первую часть манги, поэтому логично предположить, что новые эпизоды начнутся с последствий этой истории. Продюсеры намекнули, что будущее франшизы могут составить и сериалы, и полнометражные фильмы.
О чём рассказывает «История Резе»
События фильма происходят в альтернативной версии 1997 года, где Советский Союз всё ещё существует.
Дэндзи, работающий в Бюро общественной безопасности, встречает официантку Резе — обаятельную, но загадочную девушку.
Позже выясняется, что она агент СССР и гибрид Демона Бомбы. Её цель — сердце Дэндзи, источник его силы. Но постепенно холодный расчёт уступает место чувствам.
Почему фанаты ждут продолжения
Резе стала одним из самых запоминающихся персонажей манги: нежной, опасной и уязвимой одновременно. Её появление перевернуло восприятие главного героя и добавило «Бензопиле» редкой для жанра эмоциональной глубины.
Именно поэтому зрители рассчитывают, что MAPPA продолжит эту линию, показав, как встреча с Резе изменила Дэндзи и его отношение к Макиме.
Если ориентироваться на текущие планы студии, новые эпизоды могут выйти не раньше 2026–2027 годов. До тех пор остаётся пересматривать «Историю Резе» и строить теории о том, какую сторону выберет сердце Дэндзи.
Также прочитайте: Кто главный злодей в аниме «Человек-бензопила»? Та, кому вы доверяли больше всех — и зря