Меню
Русский English
Отмена
Страсти столько, что перехватывает дыхание: 3 испанских фильма о самой настоящей любви

26 апреля 2026 11:00
Кадры из фильмов «Три метра над уровнем неба 2», «Пальмы в снегу», «Наши любовники»

Отлично подойдут для того, чтобы скоротать вечер.

Испанское кино умеет говорить о любви так, будто это вопрос жизни и смерти. Здесь чувства не прячут за полунамеками: если любят, то до дрожи, если страдают, то красиво и страшно одновременно. Я выбрала три фильма, после которых особенно хорошо понимаешь, почему испанские мелодрамы так легко западают в душу.

Три метра над уровнем неба

Это уже почти классика для всех, кто любит истории о «хорошей девочке» и «плохом парне». Баби и Аче слишком разные, чтобы быть вместе, но именно на этом контрасте и держится вся магия фильма «Три метра над уровнем неба». Между ними возникает та самая первая большая любовь — безрассудная, болезненная и такая сильная, что ей невозможно не поверить.

Пальмы в снегу

Если хочется не просто романтики, а большой красивой драмы, то этот фильм — идеальный выбор. История начинается как семейная тайна, а постепенно превращается в рассказ о запретной любви, о прошлом, которое не отпускает, и о чувствах, переживших годы. Здесь очень много воздуха, пейзажей, тоски и той самой испанской эмоциональности, от которой все внутри сжимается.

Наши любовники

А вот этот фильм работает совсем иначе — он легче, остроумнее и как будто ближе к реальной жизни. Двое случайно знакомятся и решают построить отношения без лишней серьезности, без обязательств и без неудобной правды о себе. Конечно, долго такая игра продолжаться не может, и именно в этом главный интерес: можно ли удержать чувство, если изначально вы договорились не пускать его слишком глубоко.

Фото: Кадры из фильмов «Три метра над уровнем неба 2», «Пальмы в снегу», «Наши любовники»
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше