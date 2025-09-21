Стоит нажать «play», и вы теряете связь с реальностью: три сериала 2025 года о космосе — только с высокими рейтингами

В 2025 году космос снова становится главной ареной для драм и историй, которые не отпускают до последнего кадра.
От мрачного мира «Звёздных войн» до чёрного юмора про пришельцев и романтики среди звёзд — эти сериалы собрали высокие зрительские рейтинги и уже успели завоевать внимание зрителей.
Их объединяет одно: стоит нажать «play», и вы теряете связь с реальностью.
«Андор» (2022–2025)
Финальный сезон проекта Lucasfilm стал связующим звеном между историей Кассиана Андора и событиями «Изгоя-один».
Сюжет охватывает несколько лет, показывая, как зарождается Сопротивление. Драматичная история о цене свободы и выборе превращает сериал в обязательный пункт для всех фанатов «Звёздных войн».
«Засланец из космоса» (2021–2025)
В четвёртом сезоне Гарри оказывается на Луне, теряет способность маскироваться под человека и возвращается на Землю ради расследования череды убийств.
Встреча с собственным двойником делает сюжет ещё острее. Сериал умело сочетает фантастику, драму и юмор, заставляя задуматься о том, что значит быть «своим» среди чужих.
«Спроси у звёзд» (2025)
История о встрече земного врача Кона Рёна и астронавта Евы Ким на космической станции.
В условиях полной изоляции они пытаются построить отношения, которые сильнее любых границ.
Романтическая фантастическая драма показывает, как даже среди холодных звёзд человеку необходимо тепло.
|Сериал
|Годы выхода
|Рейтинг Кинопоиск
|Жанр
|«Андор»
|2022–2025
|8.2
|космическая драма, экшен
|«Засланец из космоса»
|2021–2025
|8.1
|фантастика, драма, чёрный юмор
|«Спроси у звёзд»
|2025
|7.1
|романтическая фантастика
Также прочитайте: Каждая серия играет на нервах: топ российских детективных сериалов 2025 года, от которых ничего не ждешь, а зря