Стоит нажать «play», и вы теряете связь с реальностью: три сериала 2025 года о космосе — только с высокими рейтингами

21 сентября 2025 13:17
Главные премьеры года, где звёзды ближе, чем кажется.

В 2025 году космос снова становится главной ареной для драм и историй, которые не отпускают до последнего кадра.

От мрачного мира «Звёздных войн» до чёрного юмора про пришельцев и романтики среди звёзд — эти сериалы собрали высокие зрительские рейтинги и уже успели завоевать внимание зрителей.

Их объединяет одно: стоит нажать «play», и вы теряете связь с реальностью.

«Андор» (2022–2025)

Финальный сезон проекта Lucasfilm стал связующим звеном между историей Кассиана Андора и событиями «Изгоя-один».

Сюжет охватывает несколько лет, показывая, как зарождается Сопротивление. Драматичная история о цене свободы и выборе превращает сериал в обязательный пункт для всех фанатов «Звёздных войн».

«Засланец из космоса» (2021–2025)

В четвёртом сезоне Гарри оказывается на Луне, теряет способность маскироваться под человека и возвращается на Землю ради расследования череды убийств.

Встреча с собственным двойником делает сюжет ещё острее. Сериал умело сочетает фантастику, драму и юмор, заставляя задуматься о том, что значит быть «своим» среди чужих.

«Спроси у звёзд» (2025)

История о встрече земного врача Кона Рёна и астронавта Евы Ким на космической станции.

В условиях полной изоляции они пытаются построить отношения, которые сильнее любых границ.

Романтическая фантастическая драма показывает, как даже среди холодных звёзд человеку необходимо тепло.

Сериал Годы выхода Рейтинг Кинопоиск Жанр
«Андор» 2022–2025 8.2 космическая драма, экшен
«Засланец из космоса» 2021–2025 8.1 фантастика, драма, чёрный юмор
«Спроси у звёзд» 2025 7.1 романтическая фантастика

Фото: «Засланец из космоса» (2021–2025), «Андор» (2022–2025)
Анна Адамайтес
