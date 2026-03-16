Киноафиша Статьи Стивен Кинг и Тарантино признавались в любви к этому ужастику: а зрители даже 6,0 баллов ему пожалели

Стивен Кинг и Тарантино признавались в любви к этому ужастику: а зрители даже 6,0 баллов ему пожалели

16 марта 2026 13:17
Публика осталась не в восторге от картины.

Хорроров с каждым годом выходит все больше, но среди них встречаются фильмы, которые при всем своем качестве или его отсутствии умудряются стать культовыми. Один из таких попал в личный топ Стивена Кинга, хотя у него как у эксперта по ужасам запросы обычно серьезные.

Писателю настолько зашел старый хоррор, что он пересматривает его почти ежегодно, несмотря на сомнительную репутацию картины.

Работу режиссера Джона Франкенхаймера хвалил и Квентин Тарантино. Вот только сам постановщик относился к этому фильму иначе и жалел, что не постарался лучше. Да и зрители дали ленте только 5,8 из 10.

«Пророчество»

«Пророчество» стало для Джона Франкенхаймера дебютом в жанре ужасов, и эта попытка неожиданно нашла отклик у Стивена Кинга. Писатель, впрочем, не стал спорить, что фильм трудно назвать качественным, но это не помешало ему включить ленту в число личных фаворитов. Кинг признался, что пересмотрел «Пророчество» уже трижды и периодически возвращается к нему снова.

Квентин Тарантино тоже не прошел мимо. Он назвал фильм глупым хоррором, но добавил, что в его сердце эта картина занимает теплое местечко. Особенно режиссера зацепила игра Талии Шайр — по словам Тарантино, она запала ему в душу навсегда.

Кадр из фильма «Пророчество» (1979)

Мнение режиссера

Работа над «Пророчеством» стартовала в 1979 году, за сценарий отвечал Дэвид Зельцер. Франкенхаймер решил не придерживаться первоисточника и перекроил текст под себя, о чем позже сильно жалел. Режиссер признавался, что мог бы снять фильм гораздо лучше, но в тот период он боролся с алкогольной зависимостью, и это серьезно повлияло на результат.

Отдельно постановщик переживал из-за главного монстра. Зельцер предлагал слепить нечто среднее из разных животных — этакую адскую смесь. Франкенхаймер же решил сделать образ естественнее, и в итоге чудище вышло совсем не страшным.

Светлана Левкина
Светлана Левкина
