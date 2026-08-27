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Киноафиша Статьи Спустя 14 лет Альтрон все же возвращается в Marvel: главный ИИ-злодей не умер — вот где он пропадал столько времени

Спустя 14 лет Альтрон все же возвращается в Marvel: главный ИИ-злодей не умер — вот где он пропадал столько времени

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Мстители: Эра Альтрона»

Возвращение такого антагониста очень актуально.

Появление Альтрона в «Мстителях: Эра Альтрона» казалось окончательной точкой в истории злодея. После битвы с Мстителями его уничтожили, а сама команда Вижена должна была окончательно закрыть эту страницу. Но Marvel решила иначе. В сериале «Квест Вижна» Альтрон появится снова, а Джеймс Спейдер уже рассказал, чем его герой занимался все эти годы.

Альтрон оказался в своеобразной тюрьме

По словам Спейдера, Альтрон провел примерно 14 лет в заключении. Причем это не обычная камера с четырьмя стенами. Герой находится в огромном странном особняке, где ему выделили собственное пространство — практически урбанистический лофт на верхних этажах здания.

И самое интересное начинается дальше. У Альтрона был доступ к интернету, телевидению и огромному количеству информации. Вместо очередного грандиозного плана по уничтожению человечества он начал… рисовать.

Да-да, один из самых опасных искусственных интеллектов Marvel неожиданно стал художником.

Вижена он любит и ненавидит одновременно

Однако полностью мирным Альтрон, конечно, не стал. Его возвращение напрямую связано с Виженом, к которому у него сохранились очень противоречивые чувства.

Спейдер описывает их отношения как смесь любви и ненависти. И это вполне логично: именно Вижен был создан на основе технологий Альтрона, но в итоге стал одним из тех, кто помог остановить его.

Теперь эта странная семейная история получит продолжение. Альтрон будет создавать проблемы обитателям дома, а особенно Вижену и другим искусственным интеллектам, к которым сам злодей относится без особого интереса.

Marvel возвращает старого злодея не просто так

Кадр из сериала «Квест Вижна»

«Квест Вижна» станет третьей частью истории, начатой сериалом «Ванда/Вижн», и одновременно завершит эту своеобразную трилогию. В центре сюжета окажется Вижен, а возвращение Альтрона может наконец раскрыть последствия его появления и показать, что с искусственным интеллектом произошло после событий 2015 года.

И мне особенно интересно посмотреть, каким Marvel сделает Альтрона теперь. Раньше перед нами был безумный ИИ, мечтавший уничтожить человечество. Теперь он долгие годы сидит в своем странном убежище, смотрит телевизор, изучает интернет и рисует.

Кажется, у этого возвращения есть все шансы оказаться намного интереснее обычного камбэка знакомого злодея. Премьера VisionQuest на Disney+ запланирована на 14 октября 2026 года.

Ранее мы писали: 3 главных российских сериала сентября 2026 года: от экранизации Стругацких до «Почти настоящего детектива».

Фото: Кадр из фильма «Мстители: Эра Альтрона»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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