Спин-офф «Йеллоустоуна» стартовал с рекорда: 9,5 млн зрителей не могут ошибаться

5 марта 2026 19:00
Кадр из сериала «Йеллоустоун: Маршалы»

Вселенная Даттонов по-прежнему вызывает интерес у публики.

Первого марта на CBS и Paramount+ одновременно стартовал новый спин‑офф культового «Йеллоустоуна» — сериал с рабочим названием «Маршалы». И, судя по первым цифрам, публика от франшизы ещё не устала. Проект сразу же обзавёлся рекордными показателями, подтвердив, что интерес к саге только набирает обороты.

Премьера проекта «Йеллоустоун: Маршалы»

Как подсчитала аналитическая компания Nielsen, первый эпизод «Йеллоустоуна: Маршалы» посмотрели девять с половиной миллионов зрителей. Для CBS это лучший старт нового сериала за последние семь с лишним лет — до сих пор рекорд держался за «ФБР», который в 2018‑м собрал 10,1 миллиона.

Плюс ко всему, «Маршалы» стали самым успешным запуском нового шоу в 2025 и 2026 годах и уверенно возглавили рейтинг самой популярной премьеры прошедшей недели.

Кадр из сериала «Йеллоустоун: Маршалы»

Сюжет сериала

«Йеллоустоун: Маршалы» показывают Кейси, одного из сыновей Джона и Эвелин Даттон, знакомых зрителям по оригинальному сериалу. После того как семейное ранчо осталось в прошлом, он находит новое призвание — становится маршалом США и возвращается в Монтану, чтобы защищать местных жителей.

Теперь его работа — не скот и границы участка, а бандиты и преступные группировки, с которыми приходится разбираться без скидок на родственные связи.

Фото: Кадры из сериала «Йеллоустоун: Маршалы»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
