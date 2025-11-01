Меню
Киноафиша Статьи Создатели «Очень странных дел» раскрыли, на какие два вопроса ответит финал: один из них связан с Уиллом, второй — с Изнанкой

1 ноября 2025 20:04
Кадр из сериала «Очень странные дела»

А еще вышел свежий трейлер. 

Пятый сезон «Очень странных дел» обещает стать самым масштабным и откровенным за всю историю сериала. После лет ожидания братья Даффер наконец рассказали, на какие два вопроса ответят в финале — и именно эти ответы, по их словам, «поставят точку в истории Хоукинса».

Что такое Изнанка на самом деле

Создатели признались: впервые за весь сериал зрители узнают правду об Изнанке. До этого мир чудовищ и тьмы оставался загадкой — альтернативное измерение, где застыли время, пространство и смысл.

В пятом сезоне, говорят Дафферы, это место «обретёт лицо»: фанаты наконец поймут, откуда оно возникло и как связано с реальностью.

Почему Векна выбрал именно Уилла

Второй главный вопрос — почему всё началось с Уилла Байерса. Почему именно он был похищен первым? Почему выжил? И почему Векна продолжает обращаться к нему даже теперь? Авторы намекают, что связь мальчика с Тенью и самим Векной окажется ключом ко всему.

Мэтт Даффер подчеркнул: «История началась с исчезновения Уилла, и логично, что её конец тоже будет связан с ним».

В Сети уже обсуждают, что именно Уилл способен победить Векну. В свежем и последнем трейлере звучит зловещая фраза: «Уильям, ты поможешь мне. Ещё… один… раз». Кажется, замкнётся круг, начавшийся в первом сезоне.

Когда ждать финал

Пятый сезон выйдет в трёх частях — 27 ноября, 25 декабря и 31 декабря. Финал года — и, возможно, финал целой эпохи. Ведь «Очень странные дела» начинались с пропавшего мальчика, а закончатся ответом на вопрос, что скрывается по ту сторону света.

Также прочитайте: Тут не только «Очень странные дела» и «Аркейн»: собрали 10 фантастических сериалов Netflix с рейтингом выше 7.9

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
