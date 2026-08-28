Советская фантастика вновь на большом экране: 3 фильма и сериала, которые удивят даже тех, кто любит «Солярис»

Стругацкие и Кир Булычёв снова становятся источником вдохновения для российского кино.

Кажется, советская фантастика переживает настоящее второе рождение. Современные технологии позволяют создавать миры, о которых кинематографисты прошлого могли только мечтать, но самое интересное — многие новые проекты всё равно возвращаются к книгам и фильмам советской эпохи.

Я выбрала три новинки, которые особенно хочется увидеть.

«Трудно быть богом»

Уже 3 сентября выйдет новая сериальная версия повести Аркадия и Бориса Стругацких. История переносит зрителей на планету Арканар, где земляне наблюдают за развитием другой цивилизации и стараются не вмешиваться в её историю.

Главный герой Антон принимает образ дона Руматы Эсторского и отправляется спасать местных ученых. Но у него есть и личная цель — найти пропавшего отца.

Румату сыграл сербский актер Александар Радойичич, а его противника дона Кондора — Сергей Безруков. Судя по первым впечатлениям, создатели не пожалели ни денег, ни масштабных декораций.

«Через тернии к звездам»

Еще одна большая возвращение к советской фантастике — сериал по мотивам повести Кира Булычёва «Посёлок». В советские годы эта история уже выходила на экраны, а теперь её решили рассказать заново.

События происходят в 2234 году. После катастрофы космической экспедиции выжившие оказываются на неизвестной планете и создают там собственный Посёлок. Но надежда вернуться на Землю не исчезает.

Тем временем к планете приближается исследовательский корабль «Магеллан», экипаж которого ищет новый мир для перенаселённой Земли. Премьеру сериала запланировали на осень 2027 года.

«Девятая планета»

А вот этот проект формально не является экранизацией советской фантастики, но дух жанра здесь чувствуется очень сильно.

Главный герой Дима Хруст после несчастного случая начинает вспоминать события, которых, по мнению окружающих, никогда не существовало. Но после встречи с Полиной он понимает, что кто-то мог изменить память людей.

Так начинается путешествие на другую планету, где фантастика постепенно превращается в историю о любви, памяти и попытке понять, что же на самом деле произошло.

Главную роль исполнил Юра Борисов. Создатели построили масштабные декорации и создали новый инопланетный мир, а съемки проходили в том числе на Сокотре. Фильм «Девятая планета» выйдет 24 сентября.

Три проекта получились очень разными, но у них есть общее: советская фантастика снова предлагает не только космос и невероятные технологии, но и разговор о человеке, его памяти, выборе и способности менять мир. И, пожалуй, именно поэтому интерес к ней сегодня выглядит совершенно неудивительным.

Ранее мы писали: 3 главных российских сериала сентября 2026 года: от экранизации Стругацких до «Почти настоящего детектива».