Соскучились по Хабенскому после «Метода»? Посмотрите его в совсем другой роли без маньяков, но с Пересильд и Исаковой

Там он спасает не других, а себя.

Если вам нравится Константин Хабенский в «Методе», где он играет человека на грани, вот фильм на вечер с тем же нервом — только без криминала.

В российский прокат еще в 2020 году вышла мелодрама Анны Меликян «Трое». Премьера прошла на «Кинотавре», где картина получила приз за лучшую операторскую работу.

Хабенский играет Александра Сашина — успешного ведущего вечернего шоу, внешне уверенного, но внутренне опустошённого. Его жена Злата, героиня Виктории Исаковой, — медийный психолог, которая учит других быть счастливыми.

Сам Сашин принимает антидепрессанты и в Петербурге, после вручения награды, пытается свести счёты с жизнью. Его спасает Вероника в исполнении Юлии Пересильд — экскурсовод и поэтесса, которая становится для него попыткой вдохнуть заново.

В кадре действительно только трое. Второстепенные персонажи звучат за кадром или остаются в расфокусе. Монологи звучат прямо в камеру, будто герои говорят не друг с другом, а со зрителем. Это сознательный приём, отсылающий к советским мелодрамам.

Петербург здесь почти главный герой. Дожди, реки, вода создают атмосферу бесконечного эмоционального тумана. Фильм не про измену, а про кризис среднего возраста, который накрывает всех троих примерно в 40 лет.

«Трое» — не динамичное кино и не триллер. Это затянутая, местами ироничная история о поиске любви и себя. Смотреть стоит, если хочется Хабенского вне «Метода» — в роли человека, который не ловит преступников, а теряется в собственных чувствах.