«Соло-прокачка» и «Фрирен» остались позади: Screen Awards выбрал лучшее аниме 2025 года — и это хоррор

Аниме-хоррор — жанр сложный и неблагодарный. Он часто путает страх с шоком и эмоции с истерикой. Но в 2025 году появился сериал, который сделал ровно наоборот — и победил. Screen Awards назвала лучшим аниме-сериалом года «Лето, когда умер Хикару».

Хоррор без крика, страх без объяснений

Сюжет звучит почти буднично: лучший друг погиб в горах — и однажды возвращается. Почти таким же. Почти человеком. И именно это «почти» становится источником ужаса. Сериал не торопится, не разжёвывает и не даёт простых ответов. Он накапливает тревогу — кадр за кадром, взгляд за взглядом.

Создатели делают ставку на психологический дискомфорт и экзистенциальный страх: что страшнее — потерять близкого или жить рядом с тем, кто лишь притворяется им? При этом в истории аккуратно вплетена невысказанная линия, которая делает происходящее ещё болезненнее.

Почему это важная победа

«Лето, когда умер Хикару» показало, что аниме-хоррор может быть зрелым, тихим и по-настоящему травмирующим — без монстров на весь экран. Критики Screen Awards отдельно отметили внимание к деталям и эмоциональную честность, благодаря которым сериал долго не отпускает после финальных титров.

На фоне прошлых попыток жанра — этот проект выглядит редким попаданием в цель. Не исключено, что именно его будут вспоминать как одно из самых сильных аниме десятилетия.

Ранее мы писали: Этот испанский сериал 2025 года от Netflix стал шикарной заменой «Настоящему детективу»: и всего 6 серий — ни минуты лишней.