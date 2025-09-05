Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сохраняйте расписание: даты выхода всех эпизодов 3 сезона «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон» — от премьеры до финала

Сохраняйте расписание: даты выхода всех эпизодов 3 сезона «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон» — от премьеры до финала

5 сентября 2025 16:40
Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

Стартуем уже 8 сентября.

Вселенная «Ходячих мертвецов» продолжает расширяться, и фанаты уже готовятся к возвращению одного из самых любимых героев франшизы «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон».

Дэрил Диксон снова в центре событий — теперь ему предстоит выжить в Испании, куда он отправляется вместе с Кэрол после потрясений прошлого сезона. Атмосфера станет мрачнее, опасности — ещё ближе, а враги — хитрее.

В новом сезоне будет семь серий, и они будут выходить каждую неделю по понедельникам на платформе «Амедиатека». Финал ожидается в конце октября, и уже известно, что он обещает быть максимально напряжённым.

Расписание выхода серий

Эпизод Дата выхода
1-я серия 8 сентября
2-я серия 15 сентября
3-я серия 22 сентября
4-я серия 29 сентября
5-я серия 6 октября
6-я серия 13 октября
7-я серия 20 октября

Каждый эпизод продолжит историю Дэрила, погружая зрителей в новые тайны и неожиданные повороты. Создатели обещают, что этот сезон станет самым напряжённым в спин-оффе, а дуэт Дэрила и Кэрол пройдёт через испытания, которые изменят их навсегда.

Если вы скучали по миру «Ходячих мертвецов» — пора готовить попкорн. С 8 сентября нас снова ждут опасные дороги, неожиданные предательства и монстры, которые куда страшнее самих зомби.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 8 главных отличий сериала «Ходячие мертвецы» от комиксов Киркмана.

Фото: Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Читать дальше 27 сентября 2025
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы «Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы Читать дальше 26 сентября 2025
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле? Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле? Читать дальше 26 сентября 2025
На экране кажется чистая графика, а на самом деле это реальный остров: где снимали «Чужой: Земля» На экране кажется чистая графика, а на самом деле это реальный остров: где снимали «Чужой: Земля» Читать дальше 26 сентября 2025
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров Читать дальше 25 сентября 2025
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей «Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше