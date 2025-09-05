Сохраняйте расписание: даты выхода всех эпизодов 3 сезона «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон» — от премьеры до финала

Вселенная «Ходячих мертвецов» продолжает расширяться, и фанаты уже готовятся к возвращению одного из самых любимых героев франшизы «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон».
Дэрил Диксон снова в центре событий — теперь ему предстоит выжить в Испании, куда он отправляется вместе с Кэрол после потрясений прошлого сезона. Атмосфера станет мрачнее, опасности — ещё ближе, а враги — хитрее.
В новом сезоне будет семь серий, и они будут выходить каждую неделю по понедельникам на платформе «Амедиатека». Финал ожидается в конце октября, и уже известно, что он обещает быть максимально напряжённым.
Расписание выхода серий
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|8 сентября
|2-я серия
|15 сентября
|3-я серия
|22 сентября
|4-я серия
|29 сентября
|5-я серия
|6 октября
|6-я серия
|13 октября
|7-я серия
|20 октября
Каждый эпизод продолжит историю Дэрила, погружая зрителей в новые тайны и неожиданные повороты. Создатели обещают, что этот сезон станет самым напряжённым в спин-оффе, а дуэт Дэрила и Кэрол пройдёт через испытания, которые изменят их навсегда.
Если вы скучали по миру «Ходячих мертвецов» — пора готовить попкорн. С 8 сентября нас снова ждут опасные дороги, неожиданные предательства и монстры, которые куда страшнее самих зомби.
