Сохраняйте расписание: даты выхода всех эпизодов 3 сезона «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон» — от премьеры до финала

Вселенная «Ходячих мертвецов» продолжает расширяться, и фанаты уже готовятся к возвращению одного из самых любимых героев франшизы «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон».

Дэрил Диксон снова в центре событий — теперь ему предстоит выжить в Испании, куда он отправляется вместе с Кэрол после потрясений прошлого сезона. Атмосфера станет мрачнее, опасности — ещё ближе, а враги — хитрее.

В новом сезоне будет семь серий, и они будут выходить каждую неделю по понедельникам на платформе «Амедиатека». Финал ожидается в конце октября, и уже известно, что он обещает быть максимально напряжённым.

Расписание выхода серий

Эпизод Дата выхода 1-я серия 8 сентября 2-я серия 15 сентября 3-я серия 22 сентября 4-я серия 29 сентября 5-я серия 6 октября 6-я серия 13 октября 7-я серия 20 октября

Каждый эпизод продолжит историю Дэрила, погружая зрителей в новые тайны и неожиданные повороты. Создатели обещают, что этот сезон станет самым напряжённым в спин-оффе, а дуэт Дэрила и Кэрол пройдёт через испытания, которые изменят их навсегда.

Если вы скучали по миру «Ходячих мертвецов» — пора готовить попкорн. С 8 сентября нас снова ждут опасные дороги, неожиданные предательства и монстры, которые куда страшнее самих зомби.

