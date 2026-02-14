Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сможете отличить «Мечту Эшрефа» от «Далекого города» только по кадру? Тест для тех, кто не пропускает новинки турдизи

Сможете отличить «Мечту Эшрефа» от «Далекого города» только по кадру? Тест для тех, кто не пропускает новинки турдизи

14 февраля 2026 08:56
Кадры из сериалов «Мечта Эшрефа», «Далекий город»

Для неопытных зрителей вопросы превратятся в муку.

Кто хоть раз попадал в плен турецких сериалов, знает: вырваться оттуда почти невозможно. Сначала вы просто включаете «одну серию под ужин», а спустя три часа лихорадочно гуглите, сколько сезонов в «Постучись в мою дверь» и что же случилось с Эшрефом.

Но даже самые преданные фанаты иногда путают героев дизи, тем более, что роскошные особняки на Босфоре кажутся одинаковыми.

В чем тут фокус? Турецкие продюсеры давно вывели идеальную формулу хита: наследник миллиардного состояния, гордая и бедная девушка, коварная свекровь, тайна рождения и хотя бы одна сцена дождя — готов очередной шедевр, который посмотрят в ста странах мира.

Но сможете ли вы узнать свежий турецкий сериал с одного единственного кадра? Проверьте, насколько хорошо вы ориентируетесь в мире дизи.

Фото: Кадры из сериалов «Мечта Эшрефа», «Далекий город»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Одним поступком Рустем доказал преданность Хюррем: сразу поняла, что паше можно доверять Одним поступком Рустем доказал преданность Хюррем: сразу поняла, что паше можно доверять Читать дальше 11 февраля 2026
Виктор — настоящий красавчик: новая версия популярной теленовеллы 90-х «Просто Мария» вышла более 10 лет назад, но о ней не все знают Виктор — настоящий красавчик: новая версия популярной теленовеллы 90-х «Просто Мария» вышла более 10 лет назад, но о ней не все знают Читать дальше 15 февраля 2026
Главная любовь луноликой султанши или злодей века? Что не рассказал «Великолепный век» о Рустеме-паше Главная любовь луноликой султанши или злодей века? Что не рассказал «Великолепный век» о Рустеме-паше Читать дальше 15 февраля 2026
Всего 110 минут — и совсем другая Дейнерис из «Игры престолов»: пересмотрела эту драму уже миллион раз — финал необычен Всего 110 минут — и совсем другая Дейнерис из «Игры престолов»: пересмотрела эту драму уже миллион раз — финал необычен Читать дальше 15 февраля 2026
Уже почти 30 лет прошло, а до сих пор пересматриваю «Дикий ангел» — в какой серии Милагрос решит, что Иво является ее братом Уже почти 30 лет прошло, а до сих пор пересматриваю «Дикий ангел» — в какой серии Милагрос решит, что Иво является ее братом Читать дальше 15 февраля 2026
Настоящая наследница османской династии сыграла в «Великолепном веке»: какая сцена стала самой сложной для Сельмы Эргеч Настоящая наследница османской династии сыграла в «Великолепном веке»: какая сцена стала самой сложной для Сельмы Эргеч Читать дальше 15 февраля 2026
В СССР может секса и не было, зато любовь была: тест по самым романтическим советским хитам В СССР может секса и не было, зато любовь была: тест по самым романтическим советским хитам Читать дальше 15 февраля 2026
Понравился свежий британский сериал, основанный на реальных событиях 2025 года «Взлом»: 7 серий смотрятся на одном дыхании Понравился свежий британский сериал, основанный на реальных событиях 2025 года «Взлом»: 7 серий смотрятся на одном дыхании Читать дальше 15 февраля 2026
Всего 6 серий, а интриг больше, чем в романе Агаты Кристи: сильный европейский детектив, который вы могли пропустить Всего 6 серий, а интриг больше, чем в романе Агаты Кристи: сильный европейский детектив, который вы могли пропустить Читать дальше 14 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше