Сможете отличить «Мечту Эшрефа» от «Далекого города» только по кадру? Тест для тех, кто не пропускает новинки турдизи

Кто хоть раз попадал в плен турецких сериалов, знает: вырваться оттуда почти невозможно. Сначала вы просто включаете «одну серию под ужин», а спустя три часа лихорадочно гуглите, сколько сезонов в «Постучись в мою дверь» и что же случилось с Эшрефом.

Но даже самые преданные фанаты иногда путают героев дизи, тем более, что роскошные особняки на Босфоре кажутся одинаковыми.

В чем тут фокус? Турецкие продюсеры давно вывели идеальную формулу хита: наследник миллиардного состояния, гордая и бедная девушка, коварная свекровь, тайна рождения и хотя бы одна сцена дождя — готов очередной шедевр, который посмотрят в ста странах мира.

Но сможете ли вы узнать свежий турецкий сериал с одного единственного кадра? Проверьте, насколько хорошо вы ориентируетесь в мире дизи.