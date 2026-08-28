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Киноафиша Статьи Смотрела эти 3 научно-фантастических сериала — и мурашки бежали по коже: в них будущее слишком пугающее

Смотрела эти 3 научно-фантастических сериала — и мурашки бежали по коже: в них будущее слишком пугающее

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Из многих», «Разделение»

И реалистичное, от того еще страшнее.

Фантастика становится особенно тревожной, когда перестает казаться фантастикой. Именно поэтому некоторые сериалы пугают сильнее привычных историй о роботах и пришельцах. В них есть технологии, которые уже сегодня выглядят вполне реальными, корпорации, готовые переступить через личные границы, и люди, постепенно теряющие контроль над собственной жизнью.

«Разделение» — работа, которую нельзя забрать домой

В компании «Люмон» сотрудникам проводят процедуру, разделяющую рабочие и личные воспоминания. Человек в офисе не знает, кем является за пределами компании, а дома не помнит ничего о своей работе.

Сначала идея кажется почти идеальным способом забыть о стрессе после окончания рабочего дня. Но постепенно становится понятно, насколько страшной может быть жизнь человека, который не контролирует собственную память.

«Укрытие» — когда правда становится опаснее внешнего мира

Кадр из сериала «Укрытие»

Последние оставшиеся люди живут под землей в гигантском укрытии уже много поколений. С детства им рассказывают, что за пределами сооружения находится смертельно опасная пустошь, поэтому выходить наружу нельзя.

Но внутри тоже существуют свои правила. Историю прошлого тщательно контролируют, неудобные вопросы никому не нужны, а попытки выяснить правду могут закончиться очень плохо.

«Из многих» — идеальный мир, который пугает

В центре сериала «Из многих» оказывается женщина, которую загадочный вирус почему-то не сделал счастливой, спокойной и полностью удовлетворенной жизнью, как почти всех остальных людей.

На первый взгляд мир становится даже лучше. Исчезают конфликты, раздражение и постоянные переживания. Но героиня постепенно понимает: вместе с негативными эмоциями человечество теряет самостоятельность, сомнения и способность быть собой.

И вот здесь сериал задает самый неприятный вопрос: что страшнее — жить в несовершенном мире или оказаться в идеально спокойном обществе, где больше нельзя быть собой?

Именно поэтому эти три сериала так цепляют. Они не показывают далекое будущее как нечто невероятное. Они просто берут знакомые вещи — работу, технологии, желание безопасности — и делают один шаг дальше. И от этого становится гораздо неуютнее.

Ранее мы писали: 3 главных российских сериала сентября 2026 года: от экранизации Стругацких до «Почти настоящего детектива».

Фото: Кадр из сериала «Из многих», «Разделение»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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