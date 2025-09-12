Меню
Киноафиша Статьи Груз вины, страх преследования или сценарий КГБ? Почему Легасов повесился в «Чернобыле»

12 сентября 2025 13:17
Кадр из сериала «Чернобыль»

Сценаристы показывают одну причину, но друзья и коллеги академика Легасова считали иначе: разбираем все версии трагедии.

Сериал «Чернобыль» от НВО называют одной из самых сильных драм XXI века. Рейтинг на IMDb — 9.3, пять премий «Эмми», сотни восторженных рецензий.

Но одна сцена выбивается из привычного ритма сериала — первые минуты, когда мы видим академика Валерия Легасова и узнаём: 27 апреля 1988 года, ровно через два года после аварии, он покончил с собой. Почему произошла эта трагедия?

Версия сериала

Авторы «Чернобыля» дают нам прямой ответ: Легасов не выдержал давления системы.

В финале он открыто говорит на суде правду о халатности, из-за которой произошла катастрофа, — и этим ставит себя под удар.

В сериале звучит мотив страха перед КГБ, готовым уничтожить любого, кто нарушает линию партии.

Версия коллег

Но коллеги учёного видели всё иначе. По их словам, Легасов до конца жизни мучился чувством вины.

Он был уверен, что сделал недостаточно, чтобы предотвратить последствия катастрофы, и не смог убедить руководство пересмотреть политику безопасности атомных станций. «Он жил с ощущением, что подвёл страну», — вспоминали его соратники.

Версия друзей

Друзья говорили о другом. Легасова буквально выдавили из профессиональной среды: запрет на публикации, исключение из ключевых советов, постоянные проверки.

Человек, который спас Европу от ещё более страшной катастрофы, оказался фактически изолирован. Для многих это стало решающим фактором, толкнувшим его на роковой шаг.

Фото: Кадр из сериала «Чернобыль»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
