Киноафиша Статьи Сложный тест по советским фильмам: вспомните все прозвища этих героев

Сложный тест по советским фильмам: вспомните все прозвища этих героев

5 марта 2026 10:52
Кадры из фильма «Верные друзья» (1954), сериала «Место встречи изменить нельзя»

Справятся только самые пытливые.

Есть фильмы, которые мы видели столько раз, что можем пересказывать их с закрытыми глазами, но стоит отвлечься на секунду — и какая‑то важная мелочь ускользает. Например, как именно звали того самого обаятельного жулика или какую кличку носил персонаж, без которого комедия потеряла бы половину своего шарма.

Герои Гайдая, Рязанова, Данелии и Меньшова давно стали не просто действующими лицами, а частью нашей общей культуры. Они умудрились создать образы, которые живут вне времени, и прозвища у этих персонажей зачастую ничуть не менее яркие, чем их поступки.

Вот только одно имя мы помним твёрдо, а другое вдруг вылетает из головы. В этом тесте предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните не только лица и шутки, но и те самые клички и необычные имена, под которыми герои блистали на экране.

Фото: Кадры из фильма «Верные друзья» (1954), сериала «Место встречи изменить нельзя»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
