Во 2 сезоне «Провожающей в последний путь Фрирен» будет всего 10 серий вместо 28: вот почему это скорее хорошо, чем плохо

23 декабря 2025 09:54
Кадр из мультсериала «Провожающая в последний путь Фрирен»

Фанаты не обрадовались планам.

Появились долгожданные новости о втором сезоне аниме «Провожающая в последний путь Фрирен». Согласно информации инсайдеров, новый сезон окажется довольно коротким. Количество запланированных эпизодов сильно разочарует поклонников.

Сколько эпизодов во 2 сезоне аниме «Провожающей в последний путь Фрирен»

Стали известны подробности о долгожданном втором сезоне аниме. Согласно данным инсайдеров, продолжение будет довольно сжатым — всего 10 серий.

Это почти в три раза меньше, чем в первом сезоне, который насчитывал 28 эпизодов. Официального подтверждения от студии пока нет, но эта информация уже вызвала бурную реакцию среди поклонников. Многие выражают разочарование из-за сокращения хронометража.

Впрочем, некоторые видят в этом своё преимущество. Они предполагают, что такой шаг позволит создателям сосредоточиться на безупречном качестве каждой сцены, сделав историю более плотной и динамичной. Премьера нового сезона запланирована на 16 января 2026 года.

Кадр из мультсериала «Провожающая в последний путь Фрирен»

Сюжет 2 сезона аниме

Сюжетная линия второго сезона продолжит путь, начатый в манге. Первый сезон экранизировал события первых шести томов. Теперь же история будет развиваться дальше, хотя пока неясно, насколько масштабный отрезок оригинала попадёт в новую анимацию.

В следующих томах путешествие Фрирен и её спутников продолжается к замку Короля демонов. По пути их ждёт встреча с новыми персонажами — юными волшебниками Методе и Ганау.

Конечно, не обойдётся и без серьёзных испытаний: героям предстоит очередная схватка с демонами. Одним из их главных противников станет особенно коварный противник — демон Махта из Золотых земель.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 моментов в аниме «Провожающая в последний путь Фрирен», которые не зря кажутся странными.

Фото: Кадры из мультсериала «Провожающая в последний путь Фрирен»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
