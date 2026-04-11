Меню
Русский English
Отмена
Сколько идет «Домовенок Кузя 2»: и взрослые не устанут, и дети не успеют заскучать — рассказываем

11 апреля 2026 09:54
Кадр из фильма «Домовенок Кузя»

Перед просмотром лучше узнать всю информацию заранее.

Продолжение семейной сказки «Домовенок Кузя» уже вышло в прокат и заинтересовало зрителей с детьми. Многие перед походом в кино хотят узнать главное — сколько длится фильм и подойдет ли он для семейного просмотра.

Сколько идет «Домовенок Кузя 2»

Фильм «Домовенок Кузя 2» длится 1 час 32 минуты. Это классический хронометраж для семейного кино — без затянутых сцен и с динамичным сюжетом.

Такой формат особенно удобен для просмотра с детьми, которые не устают от длинного фильма и легче следят за историей.

О чем фильм «Домовенок Кузя 2»

Во второй части Кузя продолжает жить с Наташей и её семьёй. Баба Яга окончательно перебирается в мир людей и неожиданно становится помощницей для окружающих.

Однако спокойствие нарушает появление загадочной Тихони. С её приходом начинается новая волна волшебных и опасных событий. Героям вновь предстоит объединиться, чтобы остановить Кощея и сохранить мир сказок.

Основная информация о фильме

  • Дата выхода — 19 марта 2026 года
  • Жанр — семейный, комедия, фэнтези
  • Длительность — 1 час 32 минуты
  • Возрастной рейтинг — 6+
  • Рейтинг — 5,9 из 10

«Домовенок Кузя 2» — лёгкий семейный фильм с добрым юмором и сказочной атмосферой. Если ищешь кино для просмотра с детьми или просто хочешь ненадолго вернуться в мир детства, эта новинка может стать хорошим вариантом для выходных.

Фото: Кадр из фильма «Домовенок Кузя»
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше