Шварценеггер повторит свою легендарную роль из 80-х: «Мне уже не 40, экшен будет, но другой»

Конана-варвара придумал писатель Роберт Говард ещё в 1930‑х, и с тех пор герой успел стать настоящей легендой. В 1982 году на экраны вышел фильм, который не просто познакомил зрителей с персонажем, а превратил Арнольда Шварценеггера в звезду мирового уровня.

Картина быстро обросла культовым статусом, а через пару лет получила продолжение — «Конан‑разрушитель». И вот сейчас, спустя десятилетия, Шварценеггер готов повторить легендарный образ.

«Король конан»

Студия 20th Century Studios запустила в разработку фильм «Король Конан». Режиссёрское кресло и сценарий, по слухам, могут доверить Кристоферу Маккуорри — тому самому, кто снимал последние «Миссии невыполнимы».

Сам Шварценеггер уже поделился деталями на недавнем фестивале. Действие развернётся спустя десятилетия после того, как Конан взошёл на трон. Сорок лет власти — и героя свергают. Теперь ему предстоит вернуть себе корону, а по пути встретить «много безумия, насилия, магии и фантастических созданий».

«Создатели принимают во внимание мой возраст, мне уже не 40, поэтому экшен будет, но поставят его иначе», — отметил актер.

Перезапуск

В 2011‑м студия Lionsgate попробовала воскресить варвара. На роль Конана позвали молодого Джейсона Момоа, сделали всё по‑современному, но фильм не выстрелил. Зрители и критика остались равнодушны, и планы на новую франшизу пришлось отложить.