Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Шварценеггер повторит свою легендарную роль из 80-х: «Мне уже не 40, экшен будет, но другой»

Шварценеггер повторит свою легендарную роль из 80-х: «Мне уже не 40, экшен будет, но другой»

10 марта 2026 16:00
Кадр из фильма «Конан-варвар» (1982)

Команда готова подстроиться под актера.

Конана-варвара придумал писатель Роберт Говард ещё в 1930‑х, и с тех пор герой успел стать настоящей легендой. В 1982 году на экраны вышел фильм, который не просто познакомил зрителей с персонажем, а превратил Арнольда Шварценеггера в звезду мирового уровня.

Картина быстро обросла культовым статусом, а через пару лет получила продолжение — «Конан‑разрушитель». И вот сейчас, спустя десятилетия, Шварценеггер готов повторить легендарный образ.

«Король конан»

Студия 20th Century Studios запустила в разработку фильм «Король Конан». Режиссёрское кресло и сценарий, по слухам, могут доверить Кристоферу Маккуорри — тому самому, кто снимал последние «Миссии невыполнимы».

Сам Шварценеггер уже поделился деталями на недавнем фестивале. Действие развернётся спустя десятилетия после того, как Конан взошёл на трон. Сорок лет власти — и героя свергают. Теперь ему предстоит вернуть себе корону, а по пути встретить «много безумия, насилия, магии и фантастических созданий».

«Создатели принимают во внимание мой возраст, мне уже не 40, поэтому экшен будет, но поставят его иначе», — отметил актер.

Кадр из фильма «Конан-варвар» (1982)

Перезапуск

В 2011‑м студия Lionsgate попробовала воскресить варвара. На роль Конана позвали молодого Джейсона Момоа, сделали всё по‑современному, но фильм не выстрелил. Зрители и критика остались равнодушны, и планы на новую франшизу пришлось отложить.

Фото: Кадры из фильма «Конан-варвар» (1982)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Тряхнем стариной: 78-летний Арнольд Шварценеггер готов спустя 40 лет снова сыграть Датча в «Хищнике» — «Мы обсуждали это» Тряхнем стариной: 78-летний Арнольд Шварценеггер готов спустя 40 лет снова сыграть Датча в «Хищнике» — «Мы обсуждали это» Читать дальше 11 марта 2026
В этом фильме Андреасяна сыграл Эдриан Броуди, но не помогло: на RT у провального боевика всего 13% В этом фильме Андреасяна сыграл Эдриан Броуди, но не помогло: на RT у провального боевика всего 13% Читать дальше 7 марта 2026
Геральт на самом деле вообще не из Ривии: в «Ведьмаке» об этом не сказали Геральт на самом деле вообще не из Ривии: в «Ведьмаке» об этом не сказали Читать дальше 11 марта 2026
Эта звезда «Секса в большом городе» до последнего отказывалась от роли: «Женская красота имеет срок годности» Эта звезда «Секса в большом городе» до последнего отказывалась от роли: «Женская красота имеет срок годности» Читать дальше 10 марта 2026
Этот хоррор не смог досмотреть до конца даже Стивен Кинг: «Слишком жутко и дико» Этот хоррор не смог досмотреть до конца даже Стивен Кинг: «Слишком жутко и дико» Читать дальше 10 марта 2026
С семьей Шелби рано прощаться: по «Острым козырькам» снимут новый сериал С семьей Шелби рано прощаться: по «Острым козырькам» снимут новый сериал Читать дальше 10 марта 2026
У «Властелина колец» появится новая трилогия: но что тогда будет с Гэндальфом? У «Властелина колец» появится новая трилогия: но что тогда будет с Гэндальфом? Читать дальше 9 марта 2026
На эти три вопроса в «Матрице» так и не ответили: фанаты ломают голову уже больше 25 лет На эти три вопроса в «Матрице» так и не ответили: фанаты ломают голову уже больше 25 лет Читать дальше 9 марта 2026
Создавали специально для него: только в 37 лет узнала, что Жан Клод Ван-Дамм должен был сыграть Джонни Кейджа в фильме Mortal Combat Создавали специально для него: только в 37 лет узнала, что Жан Клод Ван-Дамм должен был сыграть Джонни Кейджа в фильме Mortal Combat Читать дальше 9 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше