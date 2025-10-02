Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы

Небольшое анимированное появление Арнольда Шварценеггера в мультфильме «Хищник: Убийца убийц» может стать началом грандиозного возвращения.

Легендарный актёр, которого поклонники ласково называют «Железный Арни», заявил о готовности снова воплотить на экране своего культового персонажа — неуязвимого Датча.

Финал мультфильма «Хищник: Убийца убийц»

Финальные кадры мультфильма «Хищник: Убийца убийц» преподнесли сюрприз. Оказалось, что легендарные противники Хищников всё это время находились в анабиозе.

В числе пленников зрители увидели майора Алана «Датча» Шеффера из классического «Хищника», лейтенанта Майка Харригана из второй части и отважную охотницу Нару из фильма «Добыча».

Возвращение Арнольда Шварценеггера

Возвращение Арнольда Шварценеггера к роли Датча становится всё более реальным. Хотя актёр снялся только в первом «Хищнике», его анимационное камео вновь пробудило интерес фанатов.

Режиссёр Дэн Трахтенберг, стоящий у рука последних проектов франшизы, подтвердил, что уже начал переговоры со звездой о будущем сотрудничестве. Постановщик отмечает, что теперь перед создателями открывается множество сюжетных возможностей: от обстоятельств пленения героев до их жизни после разморозки.

Особенно интригует потенциальный союз между Датчем и охотницей Нару.

Правда, есть небольшая сложность — возраст 78-летнего Шварценеггера. Режиссёр рассматривает разные варианты: от цифрового омоложения до сюжетного хода, что Датч мог постареть еще до встречи с Нару. В любом случае, шансы на возвращение легендарного персонажа выглядят весьма высокими.

