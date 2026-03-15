Киноафиша Статьи Шрэк из мультика ничем не напоминает «настоящего»: топ-3 различия между хитом и книгой

Шрэк из мультика ничем не напоминает «настоящего»: топ-3 различия между хитом и книгой

15 марта 2026 15:13
Кадр из мультфильма «Шрэк» (2001)

Иллюстрации в тексте показывали героев по-другому.

До пятого «Шрэка» ещё полтора года, но обсуждения в Сети уже кипят. Всё из‑за трейлера, где любимые герои выглядят немного иначе, и это не могло пройти незамеченным.

Поклонники тем временем вспомнили, что вся эта история вообще‑то начиналась не с мультфильма, а с книги. И расхождения с первоисточником были с самого первого фильма.

История книги

Книга, с которой всё началось, была тонюсенькой — всего тридцать страниц, да ещё и в стихах. Написал её Уильям Стейг, который до литературы успел поработать карикатуристом и скульптором, а к писательству пришёл только в 61 год. Все иллюстрации он сделал сам.

Шрэк у него получился страшнее некуда — ещё страшнее собственных родителей, с лицом в бородавках и зловещей ухмылкой. С детства огр умел дышать огнём и пугал всех вокруг так, что даже змея, попытавшаяся его укусить, сразу же отдавала концы.

В книге он встречал колдунью, которая напророчила ему встречу с ослом, битву с рыцарем и женитьбу на принцессе. Всё это действительно случилось. Только выглядело совсем не так, как потом показали на экране.

Отличия

Разница между книгой и мультфильмом оказалась огромной. Во‑первых, Осёл в оригинале — молчаливое «транспортное средство», никакого обаяния и болтовни. Довёз огра до замка и сразу ускакал.

Во‑вторых, битвы с рыцарем тоже не вышло: Шрэк просто вспомнил, что умеет дышать огнём, и одним выдохом уложил противника на месте.

И в‑третьих, никакого превращения принцессы в огра или обратно в книге нет. Фиона — сама по себе не красавица, поэтому Шрэк кажется ей идеальным вариантом, а вместе они смотрятся вполне органично. Всё заканчивается свадьбой, без намёка на мораль о внутренней красоте.

Фото: Кадр из мультфильма «Шрэк» (2001)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
