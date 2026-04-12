Сейчас там могут побывать все: где находится дом брата Данилы Багрова в Питере

В первых сценах культовой криминальной драмы «Брат» зритель знакомится с главным героем Данилой Багровым, который приезжает в Санкт-Петербург из провинции. Он неторопливо гуляет по центру северной столицы, разглядывает архитектурные достопримечательности и безуспешно пытается дозвониться до своего старшего брата Виктора.

В конце концов Багров добирается до его квартиры, однако дома того не застаёт. По сюжету, Виктор проживает в доходном доме Акционерного общества «Строитель», расположенном на проспекте Добролюбова.

Именно обветшалая лестничная клетка этого здания и попала в кадр. На экране мелькает мрачное помещение с заколоченными окнами и нелепо выкрашенными колоннами — всё это идеально передавало гнетущую атмосферу безысходности.

Как выглядит знаменитое здание сегодня

В наши дни парадная выглядит совершенно иначе. Окна отреставрированы, колонны и мраморные поверхности очищены, а входная деревянная группа полностью обновлена. В просторном вестибюле теперь можно увидеть восстановленный камин и два старинных фортепиано, под аккомпанемент которых здесь регулярно устраивают музыкальные вечера.

Несмотря на то что здание остаётся жилым и доступ посторонних в него ограничен, в специальные дни открытых дверей попасть внутрь может любой желающий. У всех, кому посчастливится там побывать, есть возможность воочию убедиться, насколько преобразилось это знаковое для поклонников фильма место.