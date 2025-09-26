«Сегодня ночью ушел к Создателю»: Тигран Кеосаян умер, сообщила Маргарита Симоньян

Режиссёр скончался, так и не выйдя из комы.

Тигран Кеосаян умер, так и не выйдя из комы. Маргарита Симоньян, жена режиссёра, сообщила о его уходе:

«Сегодня ночью Тигран ушёл к Создателю».

Эти строки появились в её Telegram-канале, она отметила, что сейчас она сломлена горем.

Борьба за жизнь

О том, что с Кеосаяном возникли серьёзные проблемы со здоровьем, стало известно 8 января.

Об этом мы писали ранее: 8 января сообщили о госпитализации Кеосаяна: что известно о состоянии режиссера на данный момент

Тогда Маргарита Симоньян рассказала, что её супруг перенёс клиническую смерть и впал в кому. Всё это время он находился в больнице, подключённый к аппаратам поддержки.

Симоньян регулярно делилась новостями о состоянии мужа и говорила о надежде на чудо. Но медики отмечали, что шансы крайне малы. У режиссёра были давние проблемы с сердцем, а январский кризис стал для организма последним ударом.

Причина смерти

По предварительным данным, смерть наступила из-за острой сердечной недостаточности. Врачи делали всё возможное, однако болезнь оказалась сильнее.

Главные работы режиссёра

За свою карьеру Тигран Кеосаян снял ряд заметных фильмов и сериалов. Среди них: