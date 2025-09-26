«Сегодня ночью ушел к Создателю»: Тигран Кеосаян умер, сообщила Маргарита Симоньян

Тигран Кеосаян умер, так и не выйдя из комы. Маргарита Симоньян, жена режиссёра, сообщила о его уходе:
«Сегодня ночью Тигран ушёл к Создателю».
Эти строки появились в её Telegram-канале, она отметила, что сейчас она сломлена горем.
Борьба за жизнь
О том, что с Кеосаяном возникли серьёзные проблемы со здоровьем, стало известно 8 января.
Об этом мы писали ранее: 8 января сообщили о госпитализации Кеосаяна: что известно о состоянии режиссера на данный момент
Тогда Маргарита Симоньян рассказала, что её супруг перенёс клиническую смерть и впал в кому. Всё это время он находился в больнице, подключённый к аппаратам поддержки.
Симоньян регулярно делилась новостями о состоянии мужа и говорила о надежде на чудо. Но медики отмечали, что шансы крайне малы. У режиссёра были давние проблемы с сердцем, а январский кризис стал для организма последним ударом.
Причина смерти
По предварительным данным, смерть наступила из-за острой сердечной недостаточности. Врачи делали всё возможное, однако болезнь оказалась сильнее.
Главные работы режиссёра
За свою карьеру Тигран Кеосаян снял ряд заметных фильмов и сериалов. Среди них:
-
«Катька и Шиз» (1992)
-
«Бедная Саша» (1997)
-
«Ландыш серебристый» (2000)
-
«Заяц над бездной» (2006)
-
«Мираж» (2008)
-
«Ялта-45» (2011)
-
«Крымский мост. Сделано с любовью!» (2018)
-
«Бессмертные» (2022)
-
«Семь дней Петра Семёныча» (2025)