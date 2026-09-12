Считали, что у него было две жены — но актриса из «Служебного романа» уверяла: Миронов любил только ее

Татьяна Егорова написала скандальную книгу о закулисье Театра Сатиры и своей любви к главному красавцу советского кино.

Официально у Андрея Миронова было две жены: Екатерина Градова и Лариса Голубкина. Но в 1999 году появилась женщина, которая заявила, что была его настоящей любовью — и рассказала об этом на всю страну.

Это была актриса Татьяна Егорова, известная не столько по ролям, сколько по мемуарам, ставшим литературной бомбой.

Театральная карьера и экранная незаметность

Татьяна Егорова закончила Театральное училище имени Щукина и много лет служила в Театре Сатиры.

В кино появлялась эпизодически. Например, в «Служебном романе» она сыграла одну из гостей в доме Самохвалова — её не указали в титрах, но эпизод сохранился.

Большую славу принесла ей не актёрская работа, а книга «Андрей Миронов и я», где она утверждала: у них был роман длиной в 21 год, начавшийся ещё в юности.

Скандальные воспоминания

В своих мемуарах Егорова утверждала, что Миронов любил её с первого взгляда. Но мать актёра была против их брака — якобы именно это разрушило их отношения.

Она описывала страсть, ревность, попытки расстаться и невозможность забыть друг друга.

Также в книге — резкие характеристики почти всех коллег: от Ширвиндта до Плучека. Некоторые читатели сочли мемуары попыткой привлечь внимание. Но в суд на неё так никто и не подал.

Последняя глава

Андрей Миронов умер в 1987 году. По словам Егоровой, он скончался на её руках — прямо в театре. После этого она заболела, ушла из профессии и надолго исчезла.

Вернулась, когда выпустила книгу. Позже вышла замуж и провела 14 лет в тихом браке. Но на публике всегда представлялась «вдовой Миронова».

Татьяна Егорова умерла в июле 2025 года. Она так и не добилась официального признания, но именно ей принадлежит самая дерзкая и трогательная попытка занять место в сердце великого актёра.

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