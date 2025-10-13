Меню
Саурон смог, а остальные — нет: почему никто (и даже самые крутые эльфы) больше не выковал Кольцо Всевластия?

13 октября 2025 07:29
Кадр из фильма «Властелин Колец»

Причина куда страшнее, чем просто отсутствие кузнецов.

Казалось бы, эльфы могли всё — строили города, владели магией, создавали артефакты, способные менять ход истории. Так почему же никто после Саурона не попытался выковать второе Кольцо Всевластия, чтобы победить тьму? Вопрос, который фанаты «Властелина колец» задают уже много лет.

Тайна Единого Кольца

Единое Кольцо не было просто украшением — это был сосуд, в который Саурон вложил часть своей души. Он не просто плавил золото, а соединял его с собственной сущностью, делая артефакт живым продолжением себя. Именно поэтому Кольцо обладало такой разрушительной силой: уничтожить его можно было лишь вместе с той Тьмой, что его породила.

Кадр из фильма «Властелин Колец»

Почему эльфы не сделали новое

Эльфы действительно владели тайной создания Кольца Власти — именно они, под руководством Саурона, выковали остальные кольца. Но когда обман раскрылся, стало ясно: любое новое Кольцо, каким бы благим ни был замысел, неизбежно повторит путь Саурона.

Ведь чтобы оживить металл, нужно вложить в него часть собственной воли — и это всегда будет актом гордыни, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Ушедшее ремесло

К тому времени, когда в Средиземье разгорелась Война Кольца, великие мастера вроде Келебримбора уже ушли. Искусство создания магических артефактов угасло, а с ним — и желание пробуждать древние силы. Мир устал от магии и зла, и даже самые могущественные из эльфов понимали: новое Кольцо принесёт не свет, а очередную катастрофу.

Так Единое Кольцо осталось единственным — созданным из Тьмы, питаемым жаждой власти и больше никогда не повторённым. Ведь, как сказал бы сам Гэндальф, не каждую магию стоит возвращать в этот мир.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что самую жуткую таверну из «Властелина колец» на экране так и не показали.

Фото: Кадр из фильма «Властелин Колец»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
