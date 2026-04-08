Самый печальный финал в истории аниме: из-за чего умер Лайт в «Тетради смерти»

Самый печальный финал в истории аниме: из-за чего умер Лайт в «Тетради смерти»

8 апреля 2026 10:23
Кадр из мультсериала «Тетрадь смерти»

Бог смерти его не пощадил.

В детективном сюжете «Тетради смерти» хватает загадок и недомолвок, в том числе касающихся судеб ключевых персонажей аниме и манги. И главные тайны, разумеется, вращаются вокруг центральной фигуры — Ягами Лайта. То, как он покидает сцену в финале истории, никого не оставило равнодушным.

Ягами Лайт — владелец Тетради смерти, принадлежащей Рюку, а также антагонист, действующий под маской Киры. Вместе с командой сыщиков он прибывает на склад, чтобы встретиться с Ниа.

Через своего помощника Тэру Миками Лайт планирует расправиться с противниками разом. Однако Ниа переигрывает его, подменив листы в Тетради смерти.

Когда Лайт оказывается загнан в угол, он раскрывает своё истинное лицо Киры. Получив ранение, он пытается сбежать, но безуспешно.

Мольбы о пощаде, обращённые к Рюку, тоже не приносят результата. Бог смерти собственноручно вписывает имя Лайта в свою Тетрадь смерти. В финале 37-го эпизода аниме Ягами Лайт умирает от остановки сердца.

Фото: Кадр из мультсериала «Тетрадь смерти»
Светлана Левкина
