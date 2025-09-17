С твердой девятки докатились до 4 на IMDb: 5 самых худших серий «Игры престолов» по рейтингу

Фанаты до сих пор не простили проекту провальный финал.

«Игра престолов» начиналась как эталон качественного фэнтези, но закончилась серией эпизодов, которые зрители вспоминают с горечью. IMDb-оценки подтверждают: финальные сезоны провалились. Вот пять серий, которые больше всего разозлили фанатов.

«Железный трон» (8 сезон, 6 серия) — IMDb 4,0

Финал, которого ждали восемь лет, оказался катастрофой. Дейенерис, освободительница рабов, вдруг превращается в безумную тиранку и гибнет от руки Джона.

Лорды Вестероса выбирают Брана королём «потому что у него лучшая история» — фраза, ставшая символом бессмысленности сценария. Поклонники массово снизили рейтинг до рекордно низкого.

«Последний из Старков» (8 сезон, 4 серия) — IMDb 5,5

После победы над Королём Ночи зрители ждали величия, но получили нелепые сюжетные ходы. Дейенерис «забывает» про флот Эурона и теряет дракона, Миссандея умирает в цепях, а сценаристы явно торопятся подтолкнуть её к безумию. Один из самых спорных эпизодов во всей истории шоу.

«Колокола» (8 сезон, 5 серия) — IMDb 5,9

Королевская Гавань капитулирует, звонят колокола, но Дейенерис решает сжечь город дотла. Сцены массового уничтожения впечатляли визуально, но вызвали бешенство фанатов — характер героини переломили слишком резко. Вдобавок Джейме внезапно возвращается к Серсее, перечеркнув своё развитие, а Арья чудом выживает среди огня и руин.

«Долгая ночь» (8 сезон, 3 серия) — IMDb 7,5

Кульминационная битва с армией мёртвых обернулась фиаско. Из-за тьмы на экране зрители буквально ничего не видели. Джон и Дейенерис действовали без тактики, а Король Ночи погиб от удара Арьи — и все пророчества о «Азоре Ахае» потеряли смысл. Вместо грандиозного финала сюжетной линии мертвецов — пустота.

«Винтерфелл» (8 сезон, 1 серия) — IMDb 7,6

Премьера финального сезона должна была завести интригу, но стала скучным повторением первой серии всего шоу. Герои встречаются, обмениваются холодными взглядами, Джон катается на драконе в неловкой сцене — и никакого накала перед грядущей битвой. Начало конца, которое сразу насторожило фанатов.

Все эти эпизоды — из финального сезона. Иронично, но именно последние серии похоронили великую сагу, которая когда-то задавала стандарт для телевидения.

Теперь «Игра престолов» чаще всего упоминается не как шедевр, а как пример того, как нельзя заканчивать культовый сериал.

