С семьей Шелби рано прощаться: по «Острым козырькам» снимут новый сериал

6 марта поклонники «Острых козырьков» наконец увидели фильм — правда, пока только в ограниченном прокате, так что большая часть зрителей вынуждена ждать цифрового релиза. На Netflix картина под названием «Острые козырьки: Бессмертный человек» появится 23 марта, и именно этой даты сейчас ждут по всему миру.

Но создатели, кажется, уже заглядывают дальше: на волне интереса к полному метру они планируют вернуть историю в формат сериала и снимать продолжение.

Сериал «Острые козырьки»

Пока одни зрители только готовятся к просмотру фильма «Бессмертный человек», создатели уже запустили производство нового сезона. Как сообщает What's on Netflix, съёмки сериала стартовали в британском Сток‑он‑Тренте.

Сюжет развернётся вокруг нового поколения семьи Шелби — им предстоит бороться за контроль над грандиозным проектом реконструкции Бирмингема после Второй мировой. В планах — два сезона, по шесть эпизодов каждый.

Премьеры, правда, ждать долго: производство только на старте, так что на Netflix история появится в лучшем случае в середине или конце 2027 года. Авторы оригинала остаются у руля, а Киллиан Мёрфи, хоть и, судя по всему, не вернётся к роли Томми, займёт кресло исполнительного продюсера.

«Острые козырьки: Бессмертный человек»

«Бессмертный человек» занимает место аккурат между старым сериалом и тем, что будет дальше. В первой половине двадцатого века Бирмингем задыхался от послевоенной нищеты и криминала. На улицах заправляли молодые банды, и самой влиятельной среди них были «Острые козырьки» во главе с Томасом Шелби и его братьями.

Спустя годы, когда над Европой уже гремит Вторая мировая, Томми возвращается в разбомблённый родной город. Здесь остался его сын Эразм, который, кажется, пошёл по стопам отца. Шелби предстоит самое тяжёлое испытание в жизни — на кону судьба сына и будущее целой страны.