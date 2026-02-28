Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи С настоящей деревней Савватия ничего общего: где снимали сериал СТС «Не в своей тарелке»

С настоящей деревней Савватия ничего общего: где снимали сериал СТС «Не в своей тарелке»

28 февраля 2026 18:00
Кадр из сериала «Не в своей тарелке»

Локации долго искали, но потом решили поступить по-другому.

Новинка канала СТС в этом сезоне — научно-фантастический ситком с говорящим названием «Не в своей тарелке». Сюжет крутится вокруг троих пришельцев, которые по воле случая приземляются не где‑нибудь, а в самой обычной русской деревне. Как выяснилось, локацию для межгалактического десанта подбирали долго и с пристрастием.

Сюжет сериала

В самой обычной деревне, где всё идёт своим чередом, однажды появляется новая семья. Мама Света и двое парней, Рома и Боря, быстро вписываются в местный пейзаж и заводят знакомства с соседями.

Но участковый Сергей Петрович не лыком шит: ему с первого взгляда кажется, что приезжие не те, за кого себя выдают. Он думает, что они инопланетяне.

Пока он ведёт собственное расследование, в деревне начинают твориться совсем уж странные вещи. Бобры в реке, например, вдруг обретают дар речи. Единственный, кто знает правду про сломавшийся космолёт, — тракторист Игорь. Но он почему‑то молчит.

Кадр из сериала «Не в своей тарелке»

Где снимали сериал

Съёмочная группа «Не в своей тарелке» долго колесила по Истре и окрестностям в поисках той самой атмосферной глубинки, где и должны, по логике, приземлиться инопланетяне.

Но настоящая работа всё же развернулась в павильонах. Там художники от души оторвались: построили футуристичный космолёт, а заодно воссоздали деревенские интерьеры — избу участкового, жильё тракториста Игоря и тот самый амбар, где Света колдует над починкой корабля.

Кадр из сериала «Не в своей тарелке»

Кстати, название деревни Савватия не выдумано. В Архангельской области, в тридцати километрах от Котласа, действительно есть такой населённый пункт. Когда‑то там базировался аэродром и военная часть, но после их закрытия посёлок заметно опустел, однако люди там до сих пор живут. А попало это имя в сериал не случайно: режиссёр сам когда‑то был жителем Савватии, и любовь к малой родине, видимо, никуда не делась.

Фото: Кадры из сериала «Не в своей тарелке»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новые подробности 2 сезона «Молодежки. Новая смена»: Бондарчук раскрыл важные детали сюжета Новые подробности 2 сезона «Молодежки. Новая смена»: Бондарчук раскрыл важные детали сюжета Читать дальше 28 февраля 2026
Не все нарисовали нейросети: где нашли остров Буян для «Сказки о царе Салтане» Не все нарисовали нейросети: где нашли остров Буян для «Сказки о царе Салтане» Читать дальше 24 февраля 2026
От режиссера «ИП Пирогова»: 5 марта выходит новый сериал с Жизневским — идеально для ностальгии по СССР От режиссера «ИП Пирогова»: 5 марта выходит новый сериал с Жизневским — идеально для ностальгии по СССР Читать дальше 1 марта 2026
«Встать на ноги» сравнили со «Словом пацана» и история Адидаса явно проигрывает: зрители назвали главный плюс сериала с Куценко «Встать на ноги» сравнили со «Словом пацана» и история Адидаса явно проигрывает: зрители назвали главный плюс сериала с Куценко Читать дальше 28 февраля 2026
Вместо Брагина и Шибанова — Тютюник и Забелин: НТВ запускает новый сериал на замену «Первому отделу» Вместо Брагина и Шибанова — Тютюник и Забелин: НТВ запускает новый сериал на замену «Первому отделу» Читать дальше 28 февраля 2026
«Каждая серия как удар током»: этот детективный сериал от OKKO держит зрителей в напряжении одним анонсом «Каждая серия как удар током»: этот детективный сериал от OKKO держит зрителей в напряжении одним анонсом Читать дальше 28 февраля 2026
Если сравнивать «Первый отдел» с этим советским детективом, разница колоссальная: и не в пользу хита НТВ Если сравнивать «Первый отдел» с этим советским детективом, разница колоссальная: и не в пользу хита НТВ Читать дальше 28 февраля 2026
«Резервация» без ожидания: весь сезон целиком уже можно смотреть онлайн — 8 серий антиутопии ждут «Резервация» без ожидания: весь сезон целиком уже можно смотреть онлайн — 8 серий антиутопии ждут Читать дальше 28 февраля 2026
Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7 Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7 Читать дальше 28 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше