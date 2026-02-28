С настоящей деревней Савватия ничего общего: где снимали сериал СТС «Не в своей тарелке»

Новинка канала СТС в этом сезоне — научно-фантастический ситком с говорящим названием «Не в своей тарелке». Сюжет крутится вокруг троих пришельцев, которые по воле случая приземляются не где‑нибудь, а в самой обычной русской деревне. Как выяснилось, локацию для межгалактического десанта подбирали долго и с пристрастием.

Сюжет сериала

В самой обычной деревне, где всё идёт своим чередом, однажды появляется новая семья. Мама Света и двое парней, Рома и Боря, быстро вписываются в местный пейзаж и заводят знакомства с соседями.

Но участковый Сергей Петрович не лыком шит: ему с первого взгляда кажется, что приезжие не те, за кого себя выдают. Он думает, что они инопланетяне.

Пока он ведёт собственное расследование, в деревне начинают твориться совсем уж странные вещи. Бобры в реке, например, вдруг обретают дар речи. Единственный, кто знает правду про сломавшийся космолёт, — тракторист Игорь. Но он почему‑то молчит.

Где снимали сериал

Съёмочная группа «Не в своей тарелке» долго колесила по Истре и окрестностям в поисках той самой атмосферной глубинки, где и должны, по логике, приземлиться инопланетяне.

Но настоящая работа всё же развернулась в павильонах. Там художники от души оторвались: построили футуристичный космолёт, а заодно воссоздали деревенские интерьеры — избу участкового, жильё тракториста Игоря и тот самый амбар, где Света колдует над починкой корабля.

Кстати, название деревни Савватия не выдумано. В Архангельской области, в тридцати километрах от Котласа, действительно есть такой населённый пункт. Когда‑то там базировался аэродром и военная часть, но после их закрытия посёлок заметно опустел, однако люди там до сих пор живут. А попало это имя в сериал не случайно: режиссёр сам когда‑то был жителем Савватии, и любовь к малой родине, видимо, никуда не делась.