С «Хрустальным» связано еще 2 российских сериала: не зря сценарист называет их «антологией зла»

Похоже, поклонники мрачных российских драм всё это время чувствовали правильно: «Хрустальный» и «Трасса» действительно связаны куда глубже, чем казалось. Сценарист Олег Маловичко наконец расставил точки над i и прямо назвал цикл антологией зла — с общей идеей и сквозной логикой.

Антология зла — что это значит

По словам Маловичко, каждый проект в этой линейке исследует ложные способы справиться с травмой. Причём делает это последовательно, как будто герои проходят один и тот же внутренний маршрут разными путями.

«Первая история, “Хрустальный”, была о попытке преодолеть травму через бегство», — объясняет сценарист.

Во второй части, «Трассе», фокус смещается и становится куда мрачнее. Здесь, по его формулировке, показан «второй ложный путь преодоления — попытка избавиться от страха тьмы, став тьмой». Формулировка, честно говоря, идеально описывает атмосферу сериала.

Финал должен принести надежду

Самое любопытное — куда Маловичко собирается двигаться дальше. Он прямо говорит, что в третьей части антологии хочет «увидеть надежду». После двух историй, построенных на тупиках и внутренней тьме, это звучит почти как смена тональности.

При этом сценарист подчёркивает: все проекты — по сути одна большая история, просто рассказанная разными углами.

«Как “Трасса” родилась из остатков “Хрустального”, так и вторая “Трасса” рассказывает о том, о чем не успелось в первой», — отмечает он.

Новый режиссёр — новый риск

Финал антологии снимает уже не Душан Глигоров, и это, конечно, насторожило часть аудитории. Но сам Маловичко смотрит на ситуацию философски: любой выход из зоны комфорта, по его словам, тревожит — и это нормально.

Если честно, после такого объяснения «Трассу 2» уже хочется ждать не просто как продолжение, а как точку в большой и очень мрачной истории. И главный вопрос теперь один: действительно ли в финале антологии зла найдётся место надежде.