Рыдать будут все: многие пропустили этот «слезный» фильм с Колесниковым, а у него рейтинг 7,3 и несколько Гран-при

Очень трогательная кинолента о дружбе, основанная на реальных событиях.

Многие привыкли видеть Ивана Колесникова в ролях спокойных и благородных героев. Полицейские, офицеры, люди в форме — образ знакомый и понятный. Однако иногда актер появляется в проектах, которые раскрывают его совсем иначе.

В 2025 году вышел фильм «Каруза», который многие зрители пропустили, хотя он оказался одной из самых трогательных российских историй года.

Семейная драма режиссера Ивана Харатьяна вышла в российский прокат 24 апреля 2025 года. Картина основана на реальной истории времен блокады Ленинграда. В фильме снялись Светлана Иванова, Александр Балуев, Иван Колесников и юный актер Марк-Малик Мурашкин.

Сюжет начинается в 1939 году, когда мальчик Митя Васильев получает долгожданный подарок — щенка. Пес оказывается с характером и по вечерам громко воет, поэтому соседи шутливо называют его Карузо. Через два года начинается война, Ленинград оказывается в блокаде, а голод становится главным врагом жителей города.

Повзрослевший пес превращается в настоящего охотника и начинает приносить еду через минные поля, спасая семью Мити и соседей. Однажды мальчик решает отправиться вместе с собакой, и их путь неожиданно пересекается с немецким патрулем. Роль Карузы исполнил веймаранер по кличке Эбби.

Фильм снимали в Минске и Санкт-Петербурге, а вдохновленный этой историей Александр Розенбаум написал для картины песню. Картина получила гран-при фестиваля патриотического кино «Малая земля», а также главный приз и зрительскую награду на фестивале «Медвежонок». Рейтинг фильма на «Кинопоиске» сегодня составляет 7,3.

Иногда тихие фильмы оказываются гораздо сильнее громких премьер. «Каруза» как раз из таких историй — простых, честных и неожиданно очень сильных.