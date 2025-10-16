Рано из кинотеатра лучше не уходить: есть ли сцена после титров в фильме «Битва за битвой»?

Поклонники Леонардо ДиКаприо уже успели оценить новинку с его участием — драму «Битва за битвой». В Сети пользователи активно делятся впечатлениями и задаются традиционным для современных блокбастеров вопросом: есть ли после титров дополнительная сцена.

Как оказалось, создатели действительно подготовили для самых внимательных зрителей особый элемент в финале картины.

Хотя классической посткредитной сцены в фильме действительно нет, во время заключительных титров можно увидеть трогательное посвящение Адаму Самнеру — первому помощнику постановщика и продюсеру проекта, ушедшему из жизни год назад.

Этот жест стал своеобразной эмоциональной точкой, завершающей кино.

