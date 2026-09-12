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Киноафиша Статьи Просто взгляните на фото и представьте в «Матрице» Мадонну, Питта и Смита: да, им предлагали роли, но они отказались

Просто взгляните на фото и представьте в «Матрице» Мадонну, Питта и Смита: да, им предлагали роли, но они отказались

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Матрица»

Знаменитости объяснили, почему они тогда совершили большую ошибку.

Сегодня «Матрица» — это не просто фантастика, а культурный код целого поколения. Зелёные буквы, красная таблетка, заторможенные пули — всё это стало легендой. Но мало кто знает, что фильм Вачовски чуть не вышел с совсем другим лицом.

И, возможно, стал бы менее культовым. А может — вовсе не вышел бы.

Начнём с Мадонны. Её редко вспоминают как актрису, но у поп-дивы за плечами больше двух десятков ролей. Почти все — провальные. Однако одна могла бы всё изменить.

«Я отказалась играть Тринити. А потом посмотрела фильм и поняла: это ошибка», — призналась как-то певица.

И правда: это могла быть её роль, её перезапуск, её шанс остаться в киноистории не эпизодом, а иконой.

Следом — Уилл Смит. Он тоже отверг предложение сыграть в «Матрице». Почему?

«Я просто не понял сценарий», — честно сказал он.

Вместо Нео он снялся в «Диком, диком Западе» — и получил провал, «Золотую малину» и вечное сожаление.

Кадр из фильма «Матрица»

«Если бы я согласился, Морфеуса играл бы не Фишберн, а Вэл Килмер. Всё было бы иначе», — вспоминал Уилл.

Третий в списке — Брэд Питт. Он не говорил прямо, но однажды заметил:

«Я принял красную таблетку».

Контекст был ясен. Ему предлагали роль Нео, и он отказался. «Не почувствовал, что подхожу». Вот только спустя годы именно этот образ — молчаливый, сомневающийся, но решительный Нео — стал визитной карточкой Киану Ривза. А мог бы стать — его.

Иногда достаточно сказать «да» — и история меняется. А иногда говоришь «нет» — и наблюдаешь, как роль, которую ты отверг, становится бессмертной.

А вы знаете, почему в «Матрице» людей из «системы» называли медноголовыми? Это не просто ругательство.

Фото: Кадр из фильма «Матрица»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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