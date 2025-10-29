Прощались навсегда, а оказалось — до следующего сезона: «Реальные пацаны» возвращаются на ТНТ (дата премьеры известна)

Герои возвращаются туда, где всё началось — в Пермь.

Три года зрители были уверены, что история Коляна закончилась. Финал 2023-го сериала «Реальные пацаны» выглядел как честное прощание — с лёгкой грустью и чувством завершённости.

Но теперь стало известно: в мае 2026 года комедия возвращается на ТНТ. Для поклонников — это не просто продолжение, а возможность ещё раз увидеть героев, с которыми выросло целое поколение.

Возвращение старой компании

Создатели проекта сохранили весь основной состав. Николай Наумов вновь сыграет Коляна, Зоя Бербер — Леру, Владимир Селиванов — Вована, Марина Федункив — Марину Гавриловну.

Не исключено, что в кадре снова появится Антоха, покинувший сериал несколько сезонов назад. Автор и продюсер Антон Зайцев называет новую часть «финалом без громких обещаний» и подчёркивает: это не перезапуск, а честное завершение.

Что известно о сюжете

События снова развернутся в Перми. Колян попробует вернуться к обычной жизни, без камер и без статуса героя, но прошлое не отпустит. Герои взрослеют, сталкиваются с усталостью, но не теряют иронии. Авторы обещают меньше фарса и больше реальности — ту самую атмосферу, с которой сериал начинался.

Почему возвращение имеет смысл

«Реальные пацаны» давно перестали быть просто комедией. Это сериал о взрослении — героев и зрителей. Он вырос из ситкома в хронику жизни, где за шутками скрывалась честность и усталость настоящих людей.

Новый сезон не пытается вернуть былую славу, он нужен, чтобы поставить последнюю точку — спокойно, без фейерверков, но по-настоящему.

