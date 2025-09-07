Про этого эльфа Толкин почти и не писал: а Питер Джексон доверил ему самые важные слова во «Властелине колец»

Трилогия Питера Джексона «Властелин колец» наполнена знаковыми воинами и героями. Но в истории есть и множество других персонажей, которые сыграли неотъемлемую роль в поражении Саурона. Вот только признания их заслуг было куда меньше, чем у членов Братства.

Особенный интерес представляет эльф Халдир. В фильмах Питер Джексон отвел ему гораздо большую роль, чем было в книгах Джона Толкина. И это неслучайно.

Халдир в фильмах «Властелин колец»

В «Братстве Кольца» Халдир перехватывает Братство, когда они входят в Лотлориен после побега из шахт Мории. В «Двух крепостях» он повёл армию из пятисот эльфов на битву в Хельмовой Пади.

Там персонаж и погиб. Его жертва помогла укрепить союз между людьми и эльфами против Саурона.

«В далёком прошлом мы сражались и умирали вместе. Мы пришли отдать дань этому союзу», — сказал Халдир.

Халдир в книгах «Властелин колец»

В книге у Халдира второстепенная роль, он появляется лишь в двух главах «Братства кольца» и изображён как непримиримый противник чужаков, в особенности — гномов. Все его высказывания — исключительно ксенофобские.

Однако Джексон решил показать, что и такой истинный патриот своих предков может уважать других. Но на фоне других блистательных героев жертва Халдира потерялась.

