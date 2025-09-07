Меню
Про этого эльфа Толкин почти и не писал: а Питер Джексон доверил ему самые важные слова во «Властелине колец»

Про этого эльфа Толкин почти и не писал: а Питер Джексон доверил ему самые важные слова во «Властелине колец»

7 сентября 2025 09:25
Кадр из фильма «Властелин колец: Две башни»

Режиссер решил расширить образ.

Трилогия Питера Джексона «Властелин колец» наполнена знаковыми воинами и героями. Но в истории есть и множество других персонажей, которые сыграли неотъемлемую роль в поражении Саурона. Вот только признания их заслуг было куда меньше, чем у членов Братства.

Особенный интерес представляет эльф Халдир. В фильмах Питер Джексон отвел ему гораздо большую роль, чем было в книгах Джона Толкина. И это неслучайно.

Халдир в фильмах «Властелин колец»

В «Братстве Кольца» Халдир перехватывает Братство, когда они входят в Лотлориен после побега из шахт Мории. В «Двух крепостях» он повёл армию из пятисот эльфов на битву в Хельмовой Пади.

Там персонаж и погиб. Его жертва помогла укрепить союз между людьми и эльфами против Саурона.

«В далёком прошлом мы сражались и умирали вместе. Мы пришли отдать дань этому союзу», — сказал Халдир.

Кадр из фильма «Властелин колец: Две башни»

Халдир в книгах «Властелин колец»

В книге у Халдира второстепенная роль, он появляется лишь в двух главах «Братства кольца» и изображён как непримиримый противник чужаков, в особенности — гномов. Все его высказывания — исключительно ксенофобские.

Однако Джексон решил показать, что и такой истинный патриот своих предков может уважать других. Но на фоне других блистательных героев жертва Халдира потерялась.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что самую жуткую таверну из «Властелина колец» на экране так и не показал.

Фото: Кадры из фильма «Властелин колец: Две башни» (2002)
Светлана Левкина
