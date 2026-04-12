Постоянные холод, влажность и мрак: где снимали «Грозовой перевал»

Режиссёр Эмиральд Феннел, получившая широкую известность после лент «Девушка, подающая надежды» и «Солтберн», решила обратиться к классике английской литературы. Она представила авторскую версию знаменитого романа Эмили Бронте.

Однако её работа — это не классическая экранизация, а смелое и дерзкое переложение: постановщица перекроила сюжетную линию, убрала ряд персонажей и сосредоточила всё внимание исключительно на всепоглощающей страсти главных героев.

Если говорить о зрительском успехе, то бурного восторга премьера «Грозового перевала» не снискала. Зато публика проявила редкое единодушие в другом — все в один голос восхищались особой готической красотой тех мест, где проходили съёмки.

Как и где проходили съёмки

Работа над картиной началась в зимние месяцы 2025 года и проходила исключительно в Лондоне и его окрестностях. Такое время года было выбрано не случайно: создателям фильма была необходима суровая, пропитанная влагой и холодом атмосфера, которая перекликалась бы с духом северных йоркширских пустошей.

Основной локацией стала область Йоркшир-Дейлс, знаменитая своими вересковыми полями, живописными долинами и дикими, нетронутыми пейзажами. Вся команда, включая актёров, проживала в старинных британских отелях и загородных поместьях. Постановщики фильма стремились сохранить ту самую атмосферу дикой природы, которая играет ключевую роль и в оригинальном произведении Бронте.

Трудности и итоги

Съёмочному коллективу пришлось работать в условиях крайне короткого светового дня и постоянно повышенной влажности воздуха. Это, с одной стороны, придавало кадрам невероятную реалистичность, а с другой — создавало серьёзные неудобства для техники и самих артистов.

Несмотря на все сложности, производство фильма продлилось несколько месяцев и благополучно завершилось к весне 2025 года.