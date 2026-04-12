Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи

Постоянные холод, влажность и мрак: где снимали «Грозовой перевал»

12 апреля 2026 19:35
Кадр из фильма «Грозовой перевал» (2025)

Постановщица фильма стремилась сохранить ту самую атмосферу.

Режиссёр Эмиральд Феннел, получившая широкую известность после лент «Девушка, подающая надежды» и «Солтберн», решила обратиться к классике английской литературы. Она представила авторскую версию знаменитого романа Эмили Бронте.

Однако её работа — это не классическая экранизация, а смелое и дерзкое переложение: постановщица перекроила сюжетную линию, убрала ряд персонажей и сосредоточила всё внимание исключительно на всепоглощающей страсти главных героев.

Если говорить о зрительском успехе, то бурного восторга премьера «Грозового перевала» не снискала. Зато публика проявила редкое единодушие в другом — все в один голос восхищались особой готической красотой тех мест, где проходили съёмки.

Как и где проходили съёмки

Работа над картиной началась в зимние месяцы 2025 года и проходила исключительно в Лондоне и его окрестностях. Такое время года было выбрано не случайно: создателям фильма была необходима суровая, пропитанная влагой и холодом атмосфера, которая перекликалась бы с духом северных йоркширских пустошей.

Основной локацией стала область Йоркшир-Дейлс, знаменитая своими вересковыми полями, живописными долинами и дикими, нетронутыми пейзажами. Вся команда, включая актёров, проживала в старинных британских отелях и загородных поместьях. Постановщики фильма стремились сохранить ту самую атмосферу дикой природы, которая играет ключевую роль и в оригинальном произведении Бронте.

Кадр из фильма «Грозовой перевал» (2025)

Трудности и итоги

Съёмочному коллективу пришлось работать в условиях крайне короткого светового дня и постоянно повышенной влажности воздуха. Это, с одной стороны, придавало кадрам невероятную реалистичность, а с другой — создавало серьёзные неудобства для техники и самих артистов.

Несмотря на все сложности, производство фильма продлилось несколько месяцев и благополучно завершилось к весне 2025 года.

Фото: Кадры из фильма «Грозовой перевал» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сейчас там могут побывать все: где находится дом брата Данилы Багрова в Питере Сейчас там могут побывать все: где находится дом брата Данилы Багрова в Питере Читать дальше 12 апреля 2026
«Планета обезьян» по порядку: полная хронология фильмов и правильный порядок просмотра, чтобы не запутаться «Планета обезьян» по порядку: полная хронология фильмов и правильный порядок просмотра, чтобы не запутаться Читать дальше 13 апреля 2026
«Может получиться настоящий народный шедевр»: новый сериал Okko с Цыгановым «Уехать нельзя остаться» уже обсуждают до премьеры «Может получиться настоящий народный шедевр»: новый сериал Okko с Цыгановым «Уехать нельзя остаться» уже обсуждают до премьеры Читать дальше 13 апреля 2026
Не только «Матрица»: в 1999 вышел ещё один фильм о виртуальной реальности, который мало кто видел — рейтинг у него 7,6 Не только «Матрица»: в 1999 вышел ещё один фильм о виртуальной реальности, который мало кто видел — рейтинг у него 7,6 Читать дальше 13 апреля 2026
Мы уже 8 сезон 100 лет ждём!»: в Сети появились свежие кадры со съёмок «Невского-8» — зрители не сдерживают эмоций (фото) Мы уже 8 сезон 100 лет ждём!»: в Сети появились свежие кадры со съёмок «Невского-8» — зрители не сдерживают эмоций (фото) Читать дальше 13 апреля 2026
Не фильм с красавчиком Гослингом: спустя 3,5 месяца назван самый кассовый фильм 2026 года Не фильм с красавчиком Гослингом: спустя 3,5 месяца назван самый кассовый фильм 2026 года Читать дальше 13 апреля 2026
Один из самых страшных фильмов 2026 года: кому понравится «Полутон» Один из самых страшных фильмов 2026 года: кому понравится «Полутон» Читать дальше 13 апреля 2026
Притягательная красотка из «Мумии»: как теперь выглядит Анк Су Намун в 54 года Притягательная красотка из «Мумии»: как теперь выглядит Анк Су Намун в 54 года Читать дальше 12 апреля 2026
Об этом четко в фильмах так и не сказали: так что за вид обезьяны Кинг-Конг? Такие вообще существуют? Об этом четко в фильмах так и не сказали: так что за вид обезьяны Кинг-Конг? Такие вообще существуют? Читать дальше 12 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше