Помните тех кавказцев из скандальной сцены «Брата»? Один из них умер, а что со вторым

Они так и не стали очень успешными актерами.

В конце девяностых картина Алексея Балабанова «Брат» обрела по-настоящему всенародную любовь. Даже второстепенные, не сюжетообразующие эпизоды фильма со временем превратились в мемы.

Многие зрители наверняка помнят сцену в трамвае, где двое молодых людей кавказской внешности ведут себя вызывающе, грубят контролёру и наотрез отказываются платить за билет.

«Не брат ты мне», — отвечает одному из них персонаж Сергея Бодрова и добавляет довольно резкую реплику.

Жизненные пути исполнителей этих далеко не самых симпатичных ролей сложились по-разному. Самого наглого и неприятного героя сыграл Артур Арутюнян. Для него съёмки в «Брате» дебютными не были — он уже имел некоторый опыт. Однако в дальнейшем актёру по большей части предлагали однообразные амплуа: бандиты, уголовники, люди из маргинальной среды.

Из-за нежелания повторяться он часто отказывался от таких предложений, поэтому его фильмография насчитывает сравнительно немного картин. Гораздо активнее Арутюнян проявлял себя на театральных подмостках в Ереване.

В феврале этого года 68-летнего Артура Арутюняна не стало — артист скончался из-за сердечного приступа. Последние годы своей жизни исполнитель роли в «Брате», проживавший на Петроградской стороне, провёл в полной безвестности, борясь с многочисленными недугами.

Он уже давно не получал предложений сниматься и к тому же столкнулся с бюрократическими проволочками: пытался подтвердить в Пенсионном фонде свой трудовой стаж, наработанный ещё в советских театрах.

Что касается его партнёра по съёмочной площадке Игоря Лампы, то тот в «Брате» вообще не раскрывал рта. Для Лампы тот эпизод стал дебютом перед объективом камеры.

Однако закрепиться в кино у него не вышло. Изредка ему доверяли эпизодические роли в телесериалах, но не более того.

Зато в театральной сфере Ламба раскрылся по-настоящему. Он состоявшийся мим, хореограф и клоун.

Кроме того, артист нашёл призвание в педагогике: обучает будущих актёров сценической пластике. Также он регулярно помогает ставить хореографические номера в театральных постановках.