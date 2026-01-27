Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Помните людей в «Ледниковом периоде»? Узнала, как они связаны с Россией и ахнула

Помните людей в «Ледниковом периоде»? Узнала, как они связаны с Россией и ахнула

27 января 2026 11:21
Кадр из мультфильма «Ледниковый период»

Авторы использовали черты жизни реального народа.

Анимационная лента «Ледниковый период» покорила зрителей в 2002 году. Само её название сразу намекает на важную тему — хрупкость мира и климата.

Создатели говорят об этом с большой долей юмора и иронии. Но даже сквозь смех проглядывает серьёзный посыл о планете.

В кадре первой ленты появляется большое количество животных. А вот людей там совсем немного. И с ними связан интересный факт.

Люди в «Ледниковом периоде»

Людей, на чей лагерь нападает Диего, создатели наделили реальными чертами. Это нивхи — коренной народ с Сахалина. В мультфильме они не произносят ни слова.

Их внешний вид и даже жилища не взяты с потолка. Художники тщательно изучили антропологические материалы. Одежда и постройки в кадре созданы по историческим описаниям этого древнего народа.

Кадр из мультфильма «Ледниковый период»

Пещерная живопись в «Ледниковом периоде»

Создатели хотели, чтобы мультфильм дышал духом древности. Они погрузились в исторические и палеонтологические исследования. Художники ходили по музеям в поисках вдохновения.

Эта кропотливая работа окупилась. Все наскальные рисунки в пещерах нарисованы не просто так. Они очень точно повторяют настоящие образцы творчества людей каменного века. Получилась своеобразная и правдоподобная галерея эпохи палеолита.

В этом есть и тонкая ирония. Зрители смотрят трёхмерную историю о мамонтах. А в ней сами персонажи видят рисунки мамонтов на стенах. Получается забавная связь эпох.

Фото: Кадры из мультфильма «Ледниковый период» (2002)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Вот вам и Акуна матата: что за животные на самом деле Тимон и Пумба и возможна ли такая дружба в природе? Вот вам и Акуна матата: что за животные на самом деле Тимон и Пумба и возможна ли такая дружба в природе? Читать дальше 25 января 2026
Эти два русских мультфильма обожают американцы и Netflix: «Никогда так сильно не смеялся» Эти два русских мультфильма обожают американцы и Netflix: «Никогда так сильно не смеялся» Читать дальше 25 января 2026
На Netflix испортили «Машу и медведя» всего одним махом: «Кошмар. Эта версия ужасна» На Netflix испортили «Машу и медведя» всего одним махом: «Кошмар. Эта версия ужасна» Читать дальше 24 января 2026
Этот мультик мог стать новыми «Гравити Фоллз» или «Рик и Морти»: Netflix закрыл его после первого же сезона только по одной причине Этот мультик мог стать новыми «Гравити Фоллз» или «Рик и Морти»: Netflix закрыл его после первого же сезона только по одной причине Читать дальше 24 января 2026
Больше не сможете смотреть «Шрэк» как раньше: почему огр выбрал для себя такое необычное имя Больше не сможете смотреть «Шрэк» как раньше: почему огр выбрал для себя такое необычное имя Читать дальше 23 января 2026
С ужасом жду августа – вдруг сбудется? Что фильмы предсказали нам на 2026 год С ужасом жду августа – вдруг сбудется? Что фильмы предсказали нам на 2026 год Читать дальше 27 января 2026
Этот сериал НТВ обожают иностранцы, а в России его не поняли: на IMDb у него рекордные 8,4 балла — «Невскому» и «Первому отделу» такое и не снилось Этот сериал НТВ обожают иностранцы, а в России его не поняли: на IMDb у него рекордные 8,4 балла — «Невскому» и «Первому отделу» такое и не снилось Читать дальше 27 января 2026
4 русских мультфильма, которые не уступают Disney и Pixar: есть даже «Невский», но без Васильева 4 русских мультфильма, которые не уступают Disney и Pixar: есть даже «Невский», но без Васильева Читать дальше 27 января 2026
Главный злодей «Короля Льва» точно не Шрам — я ошибалась 30 лет: только Рафики знал темную тайну Главный злодей «Короля Льва» точно не Шрам — я ошибалась 30 лет: только Рафики знал темную тайну Читать дальше 27 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше