Помните людей в «Ледниковом периоде»? Узнала, как они связаны с Россией и ахнула

Анимационная лента «Ледниковый период» покорила зрителей в 2002 году. Само её название сразу намекает на важную тему — хрупкость мира и климата.

Создатели говорят об этом с большой долей юмора и иронии. Но даже сквозь смех проглядывает серьёзный посыл о планете.

В кадре первой ленты появляется большое количество животных. А вот людей там совсем немного. И с ними связан интересный факт.

Люди в «Ледниковом периоде»

Людей, на чей лагерь нападает Диего, создатели наделили реальными чертами. Это нивхи — коренной народ с Сахалина. В мультфильме они не произносят ни слова.

Их внешний вид и даже жилища не взяты с потолка. Художники тщательно изучили антропологические материалы. Одежда и постройки в кадре созданы по историческим описаниям этого древнего народа.

Пещерная живопись в «Ледниковом периоде»

Создатели хотели, чтобы мультфильм дышал духом древности. Они погрузились в исторические и палеонтологические исследования. Художники ходили по музеям в поисках вдохновения.

Эта кропотливая работа окупилась. Все наскальные рисунки в пещерах нарисованы не просто так. Они очень точно повторяют настоящие образцы творчества людей каменного века. Получилась своеобразная и правдоподобная галерея эпохи палеолита.

В этом есть и тонкая ирония. Зрители смотрят трёхмерную историю о мамонтах. А в ней сами персонажи видят рисунки мамонтов на стенах. Получается забавная связь эпох.