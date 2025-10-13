Помните, как Гэндальф и хоббиты не расставались с трубками? Толкин объяснил, что они на самом деле курили

Правда о траве, без которой не обходился ни один герой Средиземья.

Все замечали, что хоббиты, да и сам Гэндальф, не раз с удовольствием затягивались трубкой. Но что именно они курили? В саге «Властелин колец» это вовсе не табак, а загадочное «трубочное зелье». Толкин подробно объяснил, откуда оно взялось и почему стало частью культуры Средиземья.

Откуда появился «лист полуросликов»

На самом деле это не магическая трава, а вполне земное растение, напоминающее табак. Толкин писал, что его семена привезли из Нуменора, а хоббиты первыми догадались сушить листья и набивать ими трубки. Так появилось «трубочное зелье» – символ уюта, спокойствия и умения наслаждаться моментом.

Хоббит Мериадок Брендибак даже написал трактат «Травник Шира», где описал сорта этой травы: «Южнозелёная», «Долговечный лист» и любимый всеми «Старый Тоби». Люди же использовали её ради аромата, не зная, какое удовольствие она приносит в виде лёгкого дымка.

Почему даже волшебники не устояли

Гэндальф, конечно, был главным фанатом зелья. Он утверждал, что оно «прочищает голову и делает споры терпимее». Саруман сперва смеялся, потом сам подсел – и вскоре в его Изенгарде Мерри с Пиппином нашли целые запасы шировской травы.

Этот штрих Толкин добавил не случайно: через табак хоббитов он связывает весь мир Средиземья, от простых фермеров до падших магов, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Когда привычка становится культурой

В фильмах Джексона трубочное зелье стало почти отдельным персонажем. Гэндальф с трубкой, Арагорн в «Гарцующем Пони», задумчивый Гимли – этот дым объединяет всех. Даже сам Толкин был известен любовью к трубке. Неудивительно, что и его герои курили не ради удовольствия, а ради спокойствия души.

Может, в этом и есть секрет хоббитского счастья – не в зелье, а в умении остановиться, вдохнуть аромат и просто быть здесь и сейчас.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что самую жуткую таверну из «Властелина колец» на экране так и не показали.