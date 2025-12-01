Меню
Киноафиша Статьи «Полярный» с Пореченковым стартовал 1 декабря: две серии уже доступны — когда ждать остальные 10?

1 декабря 2025 19:06
Кадр из сериала «Полярный» (2019-2024)

Все произойдет очень быстро, вы и глазом моргнуть не успеете.

Иногда кажется, что у «Полярного» история уже рассказана. Витя Мясник стал мэром, осел в северном городе, перестал стрелять без повода — ну всё, поправился человек. Но пятый сезон делает то, чего мало кто ожидал: возвращает прошлое так громко, что снег под ногами трещит.

И если вы думали, что финал будет спокойным — зря. В дверь стучатся сын, бывшая любовь и криминальный призрак девяностых.

«Полярный» — финальная глава и самый личный сезон

В центре снова Михаил Пореченков — знакомый до боли, но уже другой. Витя строит горнолыжный курорт, собирается жить тихо, под елочкой, как нормальные люди. Но прошлое не спрашивает, нужна ли встреча — оно просто сидит за столом.

Возвращается Марина, не одна — с сыном Максом, который, внезапно, тоже Мясник. А из тюрьмы выходит Барабуля. Если коротко: Витя будет воевать сразу на двух фронтах — семейном и криминальном.

Расписание выхода серий

12 эпизодов, 9 дней, и каждый — шаг к развязке.

Эпизод

Дата

1–2 серия

1 декабря

3–4 серия

2 декабря

5–6 серия

3 декабря

7–8 серия

4 декабря

9–10 серия

8 декабря

11–12 серия

9 декабря

Ставки выше, чем когда-либо

Барабуля хочет миллиард. Власти выделили деньги на курорт, но кому достанутся они в итоге — вопрос не праздный. В Полярном так не бывает, чтобы просто взяли и отдали без боя. У Мясника теперь семья, город, ответственность. И чтобы всё сохранить, ему снова придётся быть жестче, чем просит новая жизнь.

Итог

Пятый сезон — финальный. И, похоже, самый опасный. Здесь нет «давайте ещё немножко поживём мирно». Здесь — выбор, который потянет за собой всё. Вопрос только один: сумеет ли Витя остаться тем, кем стал… не потеряв того, кем когда-то был?

Писали также о том, что герой «Полярного» является чуть ли не копией кумира россиян: Пореченков раскрыл связь сериала с известным фильмом. Михаил Пореченков в интервью не раз проводил параллели между Витей Мясником и Данилой Багровым из культового фильма Балабанова «Брат».

Фото: Кадр из сериала «Полярный» (2019-2024)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
