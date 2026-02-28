Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Пока ждёте финал «Первого отдела», включите этот криминальный хит с Итаном Хоуком — сериал можно проглотить целиком за 1 вечер

Пока ждёте финал «Первого отдела», включите этот криминальный хит с Итаном Хоуком — сериал можно проглотить целиком за 1 вечер

28 февраля 2026 13:46
Кадр из сериала «Подноготная»

Тоже детективы, погони и расследования.

Пока зрители ждут финал «Первого отдела» и спорят о спойлерах пятого сезона, можно включить сериал, который уже полностью вышел и успел стать обсуждаемым.

Речь о «Подноготной» (The Lowdown) — проекте FX, премьера которого состоялась осенью 2025 года. Кантри-нео-нуар, чёрный юмор, экспрессия и авторский стиль — редкое сочетание для криминальной истории.

В центре — журналист Ли Рейбон в исполнении Итана Хоука. Он берётся расследовать смерть влиятельного бизнесмена и постепенно выходит на местных политиков и крупный капитал. Сюжет вдохновлён реальной историей публициста Ли Роя Чапмана, который доказал связь основателя Талсы Тейта Брэди с Ку-клукс-кланом и публично говорил о расовой сегрегации в Оклахоме.

У руля Стерлин Хаджо, автор «Псов резервации». Его стиль узнаётся сразу: кантри-блюзовый саундтрек, атмосфера Талсы, сочный абсурд и резкие диалоги. Смешение нео-нуара, криминала и дерзкой комедии работает в балансе. Там, где нужно, история становится жёсткой, а затем — неожиданно обаятельной.

Хоук здесь в отличной форме, но не он один тянет сериал. В кадре — Кит Дэвид, Кайл Маклоклен, Питер Динклейдж, Джинн Триплхорн. Каждый персонаж прописан объёмно и запоминается. Интрига держится до конца сезона, а финал не угадывается заранее.

Если нужен нетривиальный детектив с ураганной динамикой и авторской подачей, «Подноготная» подходит идеально.

Фото: Кадр из сериала «Подноготная»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В вайбе «Фишера», «Метода» и «Хрустального»: Netflix выпустил жёсткий тру-крайм про итальянского маньяка на 4 серии В вайбе «Фишера», «Метода» и «Хрустального»: Netflix выпустил жёсткий тру-крайм про итальянского маньяка на 4 серии Читать дальше 28 февраля 2026
Реальная история, 6 эпизодов и холодный тон: почему «Побег» — неожиданно крепкий мини-сериал 2026 года с рейтингом 7,5 Реальная история, 6 эпизодов и холодный тон: почему «Побег» — неожиданно крепкий мини-сериал 2026 года с рейтингом 7,5 Читать дальше 28 февраля 2026
Пока ждёте новые серии «Первого отдела», отвлекитесь хоть на один вечер: врубите крутой датский детектив, который не отпустит до титров Пока ждёте новые серии «Первого отдела», отвлекитесь хоть на один вечер: врубите крутой датский детектив, который не отпустит до титров Читать дальше 27 февраля 2026
Об этих 4 свежих триллерах почти не говорили, а они на вершине топов с рейтингом не ниже 7,4— смотрят все Об этих 4 свежих триллерах почти не говорили, а они на вершине топов с рейтингом не ниже 7,4— смотрят все Читать дальше 27 февраля 2026
Понравилась «Субстанция»? Сериал 2026 года «Красота» продолжает разговор о смертельной идеальности — крутой боди-хоррор на вечер Понравилась «Субстанция»? Сериал 2026 года «Красота» продолжает разговор о смертельной идеальности — крутой боди-хоррор на вечер Читать дальше 26 февраля 2026
Хватит сходить с ума по «Первому отделу»: Долгопупс из «Гарри Поттера» уже расследует убийства в новом сериале Хватит сходить с ума по «Первому отделу»: Долгопупс из «Гарри Поттера» уже расследует убийства в новом сериале Читать дальше 26 февраля 2026
Звезда «Игры престолов» снова в деле: Софи Тернер снялась в криминальном мини-сериале «Ограбление» от Amazon — всего 6 эпизодов Звезда «Игры престолов» снова в деле: Софи Тернер снялась в криминальном мини-сериале «Ограбление» от Amazon — всего 6 эпизодов Читать дальше 24 февраля 2026
Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7 Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7 Читать дальше 28 февраля 2026
На Apple TV стартовал 2 сезон «Монарх: Наследие монстров» — публикуем точный график выхода серий, чтобы вы ничего не пропустили На Apple TV стартовал 2 сезон «Монарх: Наследие монстров» — публикуем точный график выхода серий, чтобы вы ничего не пропустили Читать дальше 28 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше