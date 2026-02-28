Пока ждёте финал «Первого отдела», включите этот криминальный хит с Итаном Хоуком — сериал можно проглотить целиком за 1 вечер

Пока зрители ждут финал «Первого отдела» и спорят о спойлерах пятого сезона, можно включить сериал, который уже полностью вышел и успел стать обсуждаемым.

Речь о «Подноготной» (The Lowdown) — проекте FX, премьера которого состоялась осенью 2025 года. Кантри-нео-нуар, чёрный юмор, экспрессия и авторский стиль — редкое сочетание для криминальной истории.

В центре — журналист Ли Рейбон в исполнении Итана Хоука. Он берётся расследовать смерть влиятельного бизнесмена и постепенно выходит на местных политиков и крупный капитал. Сюжет вдохновлён реальной историей публициста Ли Роя Чапмана, который доказал связь основателя Талсы Тейта Брэди с Ку-клукс-кланом и публично говорил о расовой сегрегации в Оклахоме.

У руля Стерлин Хаджо, автор «Псов резервации». Его стиль узнаётся сразу: кантри-блюзовый саундтрек, атмосфера Талсы, сочный абсурд и резкие диалоги. Смешение нео-нуара, криминала и дерзкой комедии работает в балансе. Там, где нужно, история становится жёсткой, а затем — неожиданно обаятельной.

Хоук здесь в отличной форме, но не он один тянет сериал. В кадре — Кит Дэвид, Кайл Маклоклен, Питер Динклейдж, Джинн Триплхорн. Каждый персонаж прописан объёмно и запоминается. Интрига держится до конца сезона, а финал не угадывается заранее.

Если нужен нетривиальный детектив с ураганной динамикой и авторской подачей, «Подноготная» подходит идеально.