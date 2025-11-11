Меню
Киноафиша Статьи «Почувствовать себя Макеевым — это интересно»: во 2 сезоне «Новой смены» вернется звезда «Молодежки»

11 ноября 2025 14:44
Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена»

Актер ради съемок приехал в Россию после долгого перерыва.

Сериал «Молодежка. Новая смена» стал настоящим подарком для поклонников оригинального проекта. Зрители увидели в касте полюбившихся по предыдущим сезонам артистов: от Влада Канопки до Николая Добрынина.

Но некоторых звезд в составе не было. Это коснулось Дениса Никифорова и Александра Соколовского. Ко 2 сезону продюсерам все уже удалось уговорить одного из них вернуться в «Молодежку».

Александр Соколовский в сериале «Молодежка. Новая смена»

Александр Соколовский вернулся к роли хоккеиста в продолжении спортивной саги. Актер, известный по образу нападающего «Медведей» Егора Щукина, несмотря на переезд в США после пандемии, согласился на участие в новом сезоне.

Кадр из сериала «Молодежка»

Съемки второго сезона «Молодежки. Новая смена» завершились в конце октября, принеся зрителям неожиданное развитие персонажа.

По сюжету герой Соколовского совершил карьерный прыжок — из игрока он превратился в тренера белорусской команды. Как признался актер, такая смена амплуа пришлась ему по душе.

«Возможность примерить на себя роль наставника, почувствовать себя Макеевым — это интересно. Тем более, я как раз в том же возрасте», — заключил актер в интервью для Кино.Mail.ru.

Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена»

Денис Никифоров о сериале «Молодежка. Новая смена»

А вот тот самый Макеев в продолжении опять не появится. Как выяснилось, создатели проекта дважды пытались договориться с Денисом Никифоровым о возвращении его персонажа. Однако актер оба раза отклонял предложение, оставаясь недовольным сценарной концепцией.

Кадр из сериала «Молодежка»

Никифоров раскритиковал сокращение хронометража до 16 серий и решение сделать упор на одного героя. По его мнению, создатели действовали вслепую, формируя новую концепцию проекта.

Актер также отметил, что после премьеры первого сезона к нему обращались давние поклонники оригинальной «Молодежки». Они делились своим разочарованием от изменений, произошедших с некогда любимым сериалом.

Ранее портал «Киноафиша» писал про новый сезон проекта.

Фото: Кадры из сериалов «Молодежка. Новая смена», «Молодежка»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
