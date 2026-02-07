Меню
Почти миллиард минут за 7 дней: «Больница Питт» рвётся в лидеры стриминга, но пока проигрывает «Очень странным делам» и «Лэндмену»

7 февраля 2026 15:13
Кадр из сериала «Больница Питт»

Второй сезон медицинской драмы наступает на пятки хитам.

Второй сезон «Больницы Питт» вышел в январе и сразу обновил собственный рекорд. За неделю с 5 по 11 января аудитория на HBO Max посмотрела сериал 939 млн минут. Это лучший показатель проекта за всё время и заметный сигнал для платформы: медицинская драма удерживает зрителя не хуже громких франшиз.

Цифры успеха

Новый результат на 10% выше прежнего пика, который пришёлся на финал первого сезона в апреле 2025 года — тогда зафиксировали 852 млн минут. Премьера новых серий состоялась 8 января, но рост начался раньше. За неделю до старта зрители активно пересматривали первый сезон, что подогрело интерес.

Ключевые данные недели выглядят так:

— 939 млн минут у «Больницы Питт»

— 852 млн — прошлый рекорд сериала

— рост на 87 млн минут за сезон

Место в общем рейтинге

До вершины общего стримингового чарта проекту не хватило масштаба. Лидером остаётся финальный сезон «Очень странных дел» с 3,2 млрд минут. Второе место занял «Лэндмен» на Paramount+ — 1,43 млрд. Третью строчку заняла новинка Netflix «Его и её» с 1,39 млрд минут.

Тем не менее для нишевой медицинской драмы такие показатели редкость. «Больница Питт» закрепилась как стабильный хит платформы и проект с растущей лояльной аудиторией. Для HBO Max это пример сериала, который набирает силу от сезона к сезону.

Фото: Кадр из сериала «Больница Питт»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
