Почему в СССР в туалетах всегда читали? Ответ вас точно удивит

Газеты и книги рядом с унитазом были обычным делом.

В советскую эпоху никого из пришедших в гости не удивляла небольшая импровизированная этажерка с прессой, которую заботливый хозяин сооружал прямо в уборной. Порой собранные там журналы и книжки разрастались до объёмов солидной домашней библиотеки.

Чтение в туалете не просто не осуждалось — оно фактически считалось делом полезным и даже одобрялось.

Почему так сложилось? Во-первых, режим дня среднестатистического советского гражданина был расписан чуть ли не поминутно. Свежие газеты и подписные издания оставалось штудировать либо за утренним чаем, либо в переполненном автобусе или метро.

А порой единственной возможностью без спешки пролистать любимую «Правду» или «Литературную газету» становилась именно комната с унитазом.

Во-вторых, в типовой советской квартире с её теснотой было не так много укромных уголков. Семьи ютились вчетвером-впятером, а то и с проживающими вместе пожилыми родителями.

Вот туалет и превращался в своеобразную «читальню» — место, где можно было наконец остаться одному.

К тому же в санузле удобно прятать самиздат, распространение которого в СССР было под запретом, — там его можно было изучать украдкой от посторонних глаз. А старые газеты нередко шли в дело и по прямому назначению: заменяли туалетную бумагу, особенно в периоды тотального дефицита, когда рулоны исчезали из магазинов на недели и месяцы.