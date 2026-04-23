Вы когда-нибудь задумывались, почему Панфилов лысый? Только в «Акушере» снимался с волосами и то не со своими

Никита Панфилов известен российской публике не только благодаря ярким ролям в сериалах и полнометражных лентах, но и своей запоминающейся внешностью. На протяжении последних двух десятилетий артист придерживается брутального образа: полностью бритая голова, лёгкая небритость и внушительная мускулатура, накачанная в спортзале.

Такая комбинация обеспечила ему армию поклонниц, которые единодушно считают его одним из самых привлекательных мужчин российского кино.

Любопытно, что Панфилов не принадлежит к категории мужчин, столкнувшихся с ранним облысением. Он принял решение побрить голову самостоятельно, осознанно и добровольно. Однако звезда сериала «Пёс» никогда не распространялся о том, что именно подтолкнуло его к такому шагу.

Поклонники строят свои догадки. Самая популярная версия: актёр хотел выделяться на кастингах среди множества конкурентов. В мире, где десятки претендентов похожи друг на друга, необычная внешность могла стать его козырной картой.

Как бы то ни было, но его брутальная внешность идеально вписывается в большинство проектов, где участвует Панфилов. Правда, создатели популярного хита «Акушер» все же попросили его надеть парик — и это стало для артиста настоящим испытанием. В интервью он признавался, что постоянно поправлять накладные волосы, следить, чтобы они не съезжали в самый неподходящий момент, оказалось на удивление хлопотно.