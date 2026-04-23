Русский English
Вы когда-нибудь задумывались, почему Панфилов лысый? Только в «Акушере» снимался с волосами и то не со своими

23 апреля 2026 15:00
Кадр из сериала «Пес»

Актер выбрал мужественный образ — как нельзя кстати для боевиков.

Никита Панфилов известен российской публике не только благодаря ярким ролям в сериалах и полнометражных лентах, но и своей запоминающейся внешностью. На протяжении последних двух десятилетий артист придерживается брутального образа: полностью бритая голова, лёгкая небритость и внушительная мускулатура, накачанная в спортзале.

Такая комбинация обеспечила ему армию поклонниц, которые единодушно считают его одним из самых привлекательных мужчин российского кино.

Любопытно, что Панфилов не принадлежит к категории мужчин, столкнувшихся с ранним облысением. Он принял решение побрить голову самостоятельно, осознанно и добровольно. Однако звезда сериала «Пёс» никогда не распространялся о том, что именно подтолкнуло его к такому шагу.

Поклонники строят свои догадки. Самая популярная версия: актёр хотел выделяться на кастингах среди множества конкурентов. В мире, где десятки претендентов похожи друг на друга, необычная внешность могла стать его козырной картой.

Как бы то ни было, но его брутальная внешность идеально вписывается в большинство проектов, где участвует Панфилов. Правда, создатели популярного хита «Акушер» все же попросили его надеть парик — и это стало для артиста настоящим испытанием. В интервью он признавался, что постоянно поправлять накладные волосы, следить, чтобы они не съезжали в самый неподходящий момент, оказалось на удивление хлопотно.

Фото: Кадр из сериала «Пес»
Светлана Левкина
«Ликвидация» не выдержала финала: куда делись герои и почему этого никто не замечал почти 20 лет — главные киноляпы киношедевра «Ликвидация» не выдержала финала: куда делись герои и почему этого никто не замечал почти 20 лет — главные киноляпы киношедевра Читать дальше 23 апреля 2026
Таболин стал круче Брагина: чем удивит второй сезон детективного сериала «Высшая мера» Таболин стал круче Брагина: чем удивит второй сезон детективного сериала «Высшая мера» Читать дальше 22 апреля 2026
Все бредят Шиловым из «Ментовских войн», но есть и другие роли: Устюгова в этих сериалах очень люблю Все бредят Шиловым из «Ментовских войн», но есть и другие роли: Устюгова в этих сериалах очень люблю Читать дальше 22 апреля 2026
А вы догадывались, что Татарин в «Брате» говорит не своим голосом? Вот кто переозвучил Сухорукова А вы догадывались, что Татарин в «Брате» говорит не своим голосом? Вот кто переозвучил Сухорукова Читать дальше 21 апреля 2026
В «Екатерина. Фавориты» всё смягчили: как на самом деле умерла Екатерина II и что скрыли в сериале В «Екатерина. Фавориты» всё смягчили: как на самом деле умерла Екатерина II и что скрыли в сериале Читать дальше 21 апреля 2026
Обычный питерский опер, но с «Береттой»: откуда у Шилова в «Ментовских войнах» элитное оружие Обычный питерский опер, но с «Береттой»: откуда у Шилова в «Ментовских войнах» элитное оружие Читать дальше 20 апреля 2026
Детектив, но страшно не будет: жду с нетерпением новинку с Анной Уколовой — анонс невероятно понравился Детектив, но страшно не будет: жду с нетерпением новинку с Анной Уколовой — анонс невероятно понравился Читать дальше 19 апреля 2026
Почему Андрей Миронов не снимал водолазки: дело не в удобстве — об этом долго не знали даже близкие Почему Андрей Миронов не снимал водолазки: дело не в удобстве — об этом долго не знали даже близкие Читать дальше 19 апреля 2026
Скучали по Даниле Козловскому? Актер снова в главной роли – на этот раз в спортивной драме «Первая ракетка» Скучали по Даниле Козловскому? Актер снова в главной роли – на этот раз в спортивной драме «Первая ракетка» Читать дальше 24 апреля 2026
