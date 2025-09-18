Меню
Почему героиню «Терминатора» назвали именно Сарой: тайна, которую зрители не сразу заметили

18 сентября 2025 14:44
Кадр из фильма «Терминатор»

Тут есть прямая параллель с Ветхим заветом.

В «Терминаторе» имя главной героини кажется простой деталью, но приглядимся — и оно начинает играть другими красками. Джеймс Кэмерон вряд ли выбирал его случайно: у этой фамилии и имени есть неожиданные глубины.

Библейский след

Во франшизе «Терминатор» полно отсылок к религии. Четвёртая часть и вовсе называется «Да придёт спаситель». Спаситель здесь — Джон Коннор, тот, кто должен повести людей против машин. Но всякий спаситель нуждается в матери. И вот появляется Сара — женщина, от которой всё начинается, пишет источник.

Сарра и родословие

В Ветхом Завете есть Сарра — жена Авраама, прародительница целого народа. От неё, как сказано в Писании, «произойдут народы, и цари народов произойдут от неё». Именно через её потомков идёт родословие, ведущая к Иисусу Христу. Кэмерон будто бы закладывает параллель: мать мессии будущего носит то же имя, что и мать мессии из Библии.

Кадр из фильма «Терминатор»

Почему не Мария?

Логично было бы назвать героиню Марией, но это прозвучало бы чересчур прямолинейно. Сара — тоньше. Это отсылка для внимательных, намёк, который делает сюжет многослойнее. Кэмерон будто шепчет зрителю: история повторяется, только теперь мессия рождается не в хлеву, а в эпоху машин.

И в итоге имя оказывается символом: простая официантка Сара Коннор становится началом новой линии человечества. Разве не так и было задумано?

Также прочитайте: Кто слабее Т-1000 и почему Т-800 идеален: рейтинг всех 8 моделей «Терминатора»

Фото: Кадр из фильма «Терминатор»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
