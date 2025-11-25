Меню
Киноафиша Статьи Почему фанаты спрашивают «Эш умер?» уже 20 лет — и что говорят авторы «Покемона»

25 ноября 2025 18:00
«Покемон»

Вопрос, который стал легендой.

Сериал «Покемон» давно превратился в культурный феномен, а его главный герой Эш Кетчум — в вечного путешественника, который не взрослеет, не сдаётся и всегда идёт дальше.

Но вместе с этим десятилетиями существует странный, почти городский миф: «Эш умер?» Вопрос возвращается снова и снова — после фильмов, спецэпизодов и особенно после финала 2023 года. Разбираем, откуда всё началось и что на самом деле говорят создатели.

Опасные моменты, которые породили разговоры

Фанаты не придумали легенду на пустом месте. В нескольких фильмах Эш действительно буквально оказывался по ту сторону жизни — пусть и ненадолго.

В «Лукарио и Тайне Мью» (2005) его поглощает энергетический сгусток, и кажется, что это конец.

В «Я выбираю тебя» (2017) Маршадоу отправляет Эша в загробное пространство — спасает только Пикачу.

В «Покемон Рейнджер и Морской храм» (2006) он тонет под водой, пытаясь восстановить корону.

А в «Чёрный покемон: Виктини и Реширам» (2011) герой замерзает в космосе, и Виктини возвращает его к жизни.

На экране всё выглядит так, будто авторы каждый раз подводят зрителей к грани.

Но умер ли он на самом деле?

Нет. Создатели неоднократно объясняли: Эш не умирает — ни в одном из эпизодов. Эти сцены — драматические метафоры, а не финальные точки.

Внутренний код «Покемона» прост: Эш должен выстоять, чтобы идти дальше, потому что история держится на его нескончаемом движении к новым встречам. Даже моменты, где он «исчезает» или «тухнет», всегда завершаются возвращением — чаще всего благодаря связи с Пикачу.

Что показал финал истории

В 2023 году вышел последний эпизод классического сериала, и многие зрители решили, что смерть — единственное логичное завершение такой длинной истории.

Но финал оказался другим: Эш остаётся жить и путешествовать. Он размышляет над вопросом Гэри о том, стал ли он Мастером покемонов, и понимает, что это путь без конца.

Чтобы стать Мастером, нужно встретить всех покемонов — а значит, приключения продолжаются. Сцена на развилке, где Эш и Пикачу выбирают дорогу, — символ этого движения.

Также прочитайте: Эта серия «Покемона» в 1999 году нанесла детям психологическую травму: но благодаря ей аниме и стало культовым

Фото: Кадр из сериала «Покемон»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
