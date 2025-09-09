Первые минуты «Терминатора» — копия старого сериала? Таких совпадений просто не бывает

Сходство культового боевика Джеймса Кэмерона с эпизодом сериала «За гранью возможного» породило скандал, который обсуждают до сих пор.

В 1984 году на экраны вышел «Терминатор», фильм, который навсегда изменил жанр научной фантастики.

Арнольд Шварценеггер стал символом киборга-убийцы, Джеймс Кэмерон — режиссёром, готовым бросить вызов Голливуду, а история о войне людей и машин обрела культовый статус.

Но уже вскоре после премьеры вокруг фильма разгорелся громкий скандал. Легендарный писатель Харлан Эллисон заявил, что начало «Терминатора» подозрительно похоже на один из эпизодов его любимого проекта, пишет дзен-канал Заметки Инсайдера.

Какой сериал вдохновил Кэмерона

Речь идёт о научно-фантастической антологии «За гранью возможного» (1963–1965).

В эпизоде «Солдат» писатель Харлан Эллисон придумал историю о бойце из будущего, который через временной разлом попадает в прошлое и сталкивается со своим противником в современном мире.

Мотив узнаваемый: перемещение во времени, схватка врагов, чужое прошлое, чужая эпоха. Фанаты сразу заметили параллели с «Терминатором».

Почему Эллисон пошёл до конца

Харлан Эллисон был известен своим принципиальным характером и готовностью защищать авторские права.

По его словам, первые три минуты эпизода «Солдат» и первые сцены «Терминатора» «практически идентичны».

Ситуацию усугубило старое интервью Джеймса Кэмерона журналу Starlog, где режиссёр якобы признался, что вдохновлялся парой эпизодов Эллисона. Это стало главным аргументом в пользу иска.

Чем закончился конфликт

Студии Hemdale Productions и Orion Pictures решили не доводить спор до суда и пошли на мировое соглашение.

Точная сумма компенсации остаётся неизвестной — по разным данным, от 75 000 до 400 000 долларов.

В последующих изданиях фильма появилась приписка: «С благодарностью Харлану Эллисону за его работы».

Кэмерон позже признавался, что был недоволен этим решением, но студия давила на него, опасаясь потерять больше.

Совпадение или всё-таки заимствование

Сходство первых сцен действительно сложно отрицать: воин из будущего попадает в прошлое, начинается охота, и мир оказывается втянут в чужую войну.

Но дальше истории расходятся. Эллисон в «Солдате» исследовал тему человечности и внутренней трансформации, а Кэмерон создал динамичный триллер о выживании и спасении будущего.

Хронология конфликта между Джеймсом Кэмероном и Харланом Эллисоном

Год Событие Детали 1964 Выходит эпизод «Солдат» сериала «За гранью возможного» Солдат из будущего попадает в прошлое через временной разлом — идея, позже сравниваемая с «Терминатором». 1984 Премьера фильма «Терминатор» Джеймс Кэмерон выпускает культовый боевик с Арнольдом Шварценеггером, сюжет которого вызывает вопросы у Эллисона. 1985 Эллисон обвиняет Кэмерона в плагиате Писатель заявляет о совпадении первых трёх минут фильма с эпизодом «Солдат». 1986 Судебное разбирательство и мировое соглашение Студии Hemdale и Orion выплачивают Эллисону компенсацию — по слухам, от 75 000 до 400 000 долларов. 1986 Изменение титров «Терминатора» В финале фильма появляется строка: «С благодарностью Харлану Эллисону за его работы». 1991 Кэмерон возвращается к идее трансформации киборга в «Терминаторе 2» Фанаты считают, что именно здесь он сознательно развил тему Эллисона — человекоподобная машина обретает человечность. 2018 Смерть Харлана Эллисона Скандал остаётся частью истории франшизы и обсуждается поклонниками до сих пор.

