Смотрю «Зверополис 2» и глазам не верю – это что, отсылка на «Моану»?! Связь двух мультиков заметили только самые внимательные

После выхода «Зверополиса 2» стала известна деталь, которую заметит не каждый зритель: в одной сцене проект буквально «подмигивает» «Моане» - через тень и маленькое перо.
Где в «Зверополисе 2» спрятали «Моану»
Речь о детали рядом с морковкой Джуди Хоппс: в кадре появляется перо и тень птицы, хотя в мире «Зверополиса» пернатых как отдельных персонажей зрителям до этого почти не показывали.
Почему эта пасхалка вообще появилась
Связь не сюжетная и не кроссоверная - она производственная. Главный креативный директор Disney Animation и один из авторов «Зверополиса 2» Джаред Буш объяснил, что в сцене использовали готовый элемент из «Моаны», потому что на создание новой птицы просто не хватало времени.
«Немного любопытных фактов об этом изображении. В этот момент у нас не хватало времени создать птицу, поэтому тень и это перо были позаимствованы из мультфильма “Моана”. Какой персонаж из “Моаны” отбрасывает такую тень? Ястреб Мауи», — сказал Джаред Буш.
Такой ход работает сразу на двух уровнях - и как забавный факт о производстве, и как пасхалка, которая никак не ломает мир «Зверополиса 2».
