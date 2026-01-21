Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Смотрю «Зверополис 2» и глазам не верю – это что, отсылка на «Моану»?! Связь двух мультиков заметили только самые внимательные

Смотрю «Зверополис 2» и глазам не верю – это что, отсылка на «Моану»?! Связь двух мультиков заметили только самые внимательные

21 января 2026 15:13
«Зверополис 2»

В одном коротком кадре Disney связал сразу два хита.

После выхода «Зверополиса 2» стала известна деталь, которую заметит не каждый зритель: в одной сцене проект буквально «подмигивает» «Моане» - через тень и маленькое перо.

Где в «Зверополисе 2» спрятали «Моану»

Речь о детали рядом с морковкой Джуди Хоппс: в кадре появляется перо и тень птицы, хотя в мире «Зверополиса» пернатых как отдельных персонажей зрителям до этого почти не показывали.

"Зверополис 2"

Почему эта пасхалка вообще появилась

Связь не сюжетная и не кроссоверная - она производственная. Главный креативный директор Disney Animation и один из авторов «Зверополиса 2» Джаред Буш объяснил, что в сцене использовали готовый элемент из «Моаны», потому что на создание новой птицы просто не хватало времени.

«Немного любопытных фактов об этом изображении. В этот момент у нас не хватало времени создать птицу, поэтому тень и это перо были позаимствованы из мультфильма “Моана”. Какой персонаж из “Моаны” отбрасывает такую тень? Ястреб Мауи», — сказал Джаред Буш.

Ястреб Мауи

Такой ход работает сразу на двух уровнях - и как забавный факт о производстве, и как пасхалка, которая никак не ломает мир «Зверополиса 2».

Также прочитайте: Обошел «Головоломку 2», но не дотянулся до «Нэчжи»: почему 1,7 млрд не сделали «Зверополис 2» абсолютным лидером

Фото: Кадры из мультфильмов «Зверополис 2», «Моана»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Обошел «Головоломку 2», но не дотянулся до «Нэчжи»: почему 1,7 млрд не сделали «Зверополис 2» абсолютным лидером Обошел «Головоломку 2», но не дотянулся до «Нэчжи»: почему 1,7 млрд не сделали «Зверополис 2» абсолютным лидером Читать дальше 19 января 2026
Pixar молчал годами, но проговорились: когда на самом деле выйдет «Суперсемейка 3» — примерная дата уже в Сети Pixar молчал годами, но проговорились: когда на самом деле выйдет «Суперсемейка 3» — примерная дата уже в Сети Читать дальше 22 января 2026
Наконец поняла, почему Маша и Медведь не взрослеют, сколько бы ни шли серии: дело вовсе не в фантазии авторов Наконец поняла, почему Маша и Медведь не взрослеют, сколько бы ни шли серии: дело вовсе не в фантазии авторов Читать дальше 21 января 2026
Всего месяц в кино, 82% свежести на Rotten Tomatoes и $140 млн кассы: объявлена точная дата цифрового релиза «Губки Боба» Всего месяц в кино, 82% свежести на Rotten Tomatoes и $140 млн кассы: объявлена точная дата цифрового релиза «Губки Боба» Читать дальше 20 января 2026
Думала, это просто мультфильм, но нет: 5 серий «Трех котов», которые удивили даже меня — теперь они в личном ТОПе Думала, это просто мультфильм, но нет: 5 серий «Трех котов», которые удивили даже меня — теперь они в личном ТОПе Читать дальше 20 января 2026
85 915 105 просмотров спустя годы: самая необычная серия «Маши и Медведя», в которой внезапно начинается аниме (видео) 85 915 105 просмотров спустя годы: самая необычная серия «Маши и Медведя», в которой внезапно начинается аниме (видео) Читать дальше 20 января 2026
Теперь не могу смотреть «Алладин» как раньше: жуткая фанатская теория превратила мультик в хоррор Теперь не могу смотреть «Алладин» как раньше: жуткая фанатская теория превратила мультик в хоррор Читать дальше 19 января 2026
Конь Юлий и еще 3 крутых скакуна из кино: собрали ленты, с которых точно стоит начать год Лошади Конь Юлий и еще 3 крутых скакуна из кино: собрали ленты, с которых точно стоит начать год Лошади Читать дальше 19 января 2026
Netflix показал новую Уэнсдей: фанаты «Ван Пис» все поняли по одному кадру Netflix показал новую Уэнсдей: фанаты «Ван Пис» все поняли по одному кадру Читать дальше 18 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше